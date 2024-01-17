Варенье из ягод для чаепития: рецепты на все времена

Хотите отведать вкусное варенье без вредных добавок, которое сделано с душой? Тогда самое время действовать! Если нет возможности приобрести свежие или подходящие замороженные ингредиенты, запишите на будущее способ приготовления. С женским журналом "Клео.ру" точно не пропадете – мы собрали самые лучшие рецепты.

﻿Варенье из клюквы





Подготовленные однородные ягоды клюквы промываем в проточной воде, высыпаем в кипящий сироп (один килограмм клюквы, полтора килограмма сахара и два стакана воды) и варим до готовности. Для улучшения вкуса рецепт можно дополнить: как вариант – добавить яблоки, нарезанные дольками и предварительно бланшированные в воде до размягчения.

﻿Варенье из винограда





Обратите внимание на столовые сорта винограда, поскольку для приготовления варенья предпочтительнее крупные плоды с плотной мякотью. Ягоды очищаем от всего лишнего, промываем и заливаем горячим сиропом. Выдерживаем в нем виноград пару часов и затем варим до готовности. На один килограмм винограда обычно требуется 500-700 граммов сахара и полстакана воды.

﻿Варенье из вишни





"Клео.ру" советует рецепт без косточек, поэтому после сортировки ягод мы их моем и очищаем. Далее заливаем вишню сиропом, приготовленным из половины сахара. Это должно настояться примерно шесть часов. Затем нам требуется слить сироп, добавить вторую половину сахара и довести варенье до готовности. Сироп готовим из расчета: один килограмм вишни, один килограмм сахара и один стакан воды.

