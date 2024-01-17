Золотые правила интерьера в квартире — подходят всем

Дело вовсе не в дизайне и не в трендовом декоре, просто дома должно быть хорошо. Мы чувствуем себя комфортно, когда квартира перестает быть унылой бетонной коробкой и превращается в островок отдыха, созданный в гармонии с природой. Экологичный интерьер выглядит красиво, а, главное, подходит всем.

Золотое правило №1 – цветы в горшках. Выбирайте растения на свой вкус и помните, что за ними нужно ухаживать. Забота о насаждениях с лихвой окупается эффектом, который оказывают эти зеленые помощники. Например, драцена душистая, пеперомия и роициссус способны очищать воздух.





Золотое правило №2 – безопасные ковры. Если интерьер предполагает наличие хотя бы маленького прикроватного коврика, нужно проверить его состав. Дело в том, что некоторые текстильные покрытия для пола выделяют синтетические аллергены, провоцируют размножение бактерий и клещей.





"Клео.ру" рекомендует выбирать для квартиры ковры, сделанные из эвкалиптового и бамбукового шелка.

Золотое правило №3 – благородная простота. Отказываясь от пластика, вы спасаете планету и, в первую очередь, делаете лучше для себя. Квартира, где плетеные корзины замещают пластмассовые контейнеры, гораздо уютнее. Создайте интерьер, в котором преобладают элементы декора из натуральных материалов, а также выбирайте пледы, покрывала и постельное белье из 100% хлопка.



