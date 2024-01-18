Как укрепить хрупкие и слоящиеся ногти

Правильное питание играет важную роль в здоровье ногтей. Убедитесь, что ваш рацион содержит достаточное количество белка, витаминов (особенно витамина H, также известного как биотин), железа и цинка. Овощи, фрукты, орехи, рыба и яйца – отличные источники питательных веществ для здоровых ногтей.



Контакт с агрессивными химическими веществами, такими как моющие средства, растворители и лаки для ногтей, может ослабить ногти и вызвать их слоящийся эффект. При использовании таких продуктов носите защитные перчатки и старайтесь минимизировать контакт с ногтями.



Недостаток увлажнения также может привести к хрупкости и слоящимся ногтям. Пользуйтесь специальными увлажняющими кремами или маслами для ногтей и кутикулы. Массажирование масла в ногти и кутикулу поможет укрепить и увлажнить их.



Правильное подпиливание ногтей поможет предотвратить их слоящийся эффект. Используйте нежные и более мелкие пилки, чтобы избежать повреждения ногтевой пластины. Подпиливайте ногти в одном направлении, избегая пилки вперед-назад, чтобы не повредить их структуру.





Кроме того, старайтесь избегать сильных ударов и травмирования ногтей. Носите защитные перчатки при выполнении домашних работ или работе с химическими веществами. Избегайте частого использования остроногих инструментов, таких как пинцеты или ножницы для открывания упаковок, чтобы не повредить ногти.



Сегодня на рынке существует большой выбор укрепляющих лаков и сывороток, которые могут помочь укрепить хрупкие ногти. Используйте их, ознакомившись с инструкцией на упаковке, для достижения наилучших результатов.