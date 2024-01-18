Почему боец MMA Джефф Монсон обожает русских женщин

18 января свой 53-й день рождения отмечает звезда смешанных единоборств Джефф Монсон. Он давно живет в России, женат на русской и, как сам признается, считает себя русским по духу.

Джефф Монсон впервые попал в Россию в 2011-м году. С тех пор боец открыл для себя много интересного и близкого в новой для себя стране, и уже через два года уехал из Америки. В 2018-м году Монсон получил российское гражданство, а в 2023-м – перестал значиться в рядах граждан США.

В личной жизни у Джеффа Монсона не меньше успехов, чем в спортивной карьере. Он многодетный отец. В Америке у него осталось трое детей – спортсмен был женат дважды. А в России участник смешанных единоборств женился на россиянке Евгении Кругликовой.

Очарование красотой русской женщины было неминуемо. Причина очевидна: Монсону намного ближе ее открытая натура.



"Мне очень повезло. Ведь мне удалось найти очень вдумчивую и любящую женщину. И она замечательнейшая мама для моих дочерей", – так отозвался о своей супруге Джефф Монсон в одном из интервью.

Русская жена Монсона родом из Брянска. После регистрации брака молодожены поселились в городе Красногорске – недалеко от Москвы. Но через какое-то время переехали в Уфу. В браке с Евгенией Кругликовой (теперь уже Монсон) у Джеффа две девочки – Есения и Наоми.

К слову, спортсмен сравнил россиянок и американок. Он отметил, что все женщины разные, и у всех есть свои сильные и слабые стороны. О разнице между русскими дамами и американскими он высказался так:

"Я бы сказал, что разница в том, что женщины в Америке не столь искренни, открыты. Вы никогда не сможете узнать, о чем они на самом деле думают. В России я чувствую, что женщины делятся со мной: что им нравится, а что нет. Они расскажут вам, дадут вам знать, что не так. В Америке, особенно поначалу, когда вы еще не слишком близко знакомы, это все похоже на игру".

Джефф Монсон признается, что в России с пониманием симпатий и антипатий дело обстоит куда проще, чем в Америке. Боец отмечает, что для него это особенно важно, потому что ему всегда хочется быть честным с самим собой. Там все улыбаются в ответ, но на самом деле никогда не признаются в истинных чувствах.

Похоже, что Джеффу Монсону удалось постичь глубину русской души и понять ее. Хотя в этом нет ничего удивительного, если спортсмен сам признается в том, что считает себя русским.







Сейчас Джефф Монсон тренирует будущих чемпионов, курирует несколько спортивных школ, представляет интересы населения на государственной службе, выступает на телевидении. Также спортсмен изучает русский язык. Монсон признается, что это дается ему непросто, но характер не позволяет сдаться.