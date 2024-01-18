Стилист Гришин рассказал, с чем сочетать свитер зимой

Раньше было принято считать, что свитер не является вершиной моды, однако сегодня стилисты отвергают такие доводы, открывая двери для смелых экспериментов с этим элементом одежды. Алексей Гришин, эксперт по стилю, поделился уникальными идеями, с чем сочетать свитер зимой, отходя от монотонности шерстяных комбинаций.

СВИТЕР И МИНИ-ЮБКА

Мини-юбка зимой может показаться неожиданным выбором, но подходит она вполне, особенно когда мороз не суров, а на улице вы проводите мало времени. Гришин рекомендует сочетать свитер оверсайз с мини-юбками из плотных материалов, таких как кожа или твид.

СВИТЕР И ПЛАТЬЕ

Комбинирование свитера с платьем может создать элегантный и одновременно уютный образ, который будет уместен как в офисе, так и на вечернем свидании в холодное время года. Эксперт советует выбирать платья с длиной ниже колена, выполненные из шелка, что создаст контраст на фоне шерстяного свитера.

СВИТЕР НА ПЛЕЧИ

Эксперт по стилю подчеркивает универсальность свитера, предлагая выходить за рамки привычного при его носке. Он может стать элегантным акцентом вашего наряда, если его повязать вокруг плеч. Сочетание с блузкой или топом, дополненное брюками или юбкой в стиле классика, обеспечит изысканный образ.





СВИТЕР И ПИДЖАК

В разговоре с изданием WomanHit Алексей предлагает модную идею: сочетание свитера и пиджака. Игра текстур и силуэтов в этом образе способствует созданию уникального и запоминающегося стиля.

Эксперт отмечает, что подбор цветовой гаммы для одежды зависит от многих факторов, в том числе от времени суток и официальности события. Он советует для вечерних мероприятий выбирать яркие или контрастные цвета, особенно если речь идет о свитерах. Гришин также рекомендует ориентироваться на цвета, которые считаются модными в текущем году.

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