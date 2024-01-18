Займет 30 минут: приятное упражнение для перезагрузки разума

Для того, чтобы перезагрузить разум и восстановить внутреннюю гармонию, есть простое и приятное упражнение. Оно займет всего 30 минут вашего времени.

Для начала выберите место, где вы сможете насладиться покоем и отсутствием внешних раздражителей. Может быть, это будет ваша комната или даже ближайший парк. Главное, чтобы вам было комфортно и вы могли полностью расслабиться.

Сядьте в удобной позе, закройте глаза и начните сосредотачиваться на своем дыхании. Дышите медленно и глубоко, ощущая каждый вдох и выдох. Позвольте своим мыслям уходить и не цепляться за них. Просто наблюдайте за своим дыханием и ощущениями в теле.





Представьте себе место, которое для вас ассоциируется с покоем и спокойствием. Это может быть пляж, лес или горы. Воображайте себя там, вдыхая свежий воздух, чувствуя прикосновение солнца или шум прибоя. Позвольте себе окунуться в эту визуализацию и насладиться ею.



Пока вы находитесь в состоянии расслабления и покоя, повторяйте себе позитивные утверждения. Например, "Я заслуживаю любви и счастья", "Я полон внутренней силы и мудрости", "Я принимаю себя таким, какой я есть". Эти утверждения помогут вам укрепить свою самооценку и повысить уровень позитивных эмоций.



Постепенно вернитесь к реальности, медленно откройте глаза и почувствуйте, как энергия и спокойствие заполняют вас. Позвольте себе насладиться этим состоянием и принять в реальной жизни.