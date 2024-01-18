Адвокат Жорин заявил, что Волочкову нужно спасать

Вот уже несколько дней главной темой в СМИ является ситуация вокруг скандального видео, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда предаются недвусмысленным забавам. Публикация этого ролика вызвала серьезный общественный резонанс. Некоторые активисты даже предложили лишить балерину права выступать.

Из-за произошедшего экс-прима Большого театра прервала свой отдых на Мальдивах. Буквально на днях она прилетела в Россию. И снова скандал. В аэропорту, как выразилась Волочкова, произошло "нашествие журналисткой братии", от которой ее защищали ее "крепкие бойцы". Один из представителей СМИ задал балерине вопрос об употреблении алкоголя на борту самолета, за что получил короткий ответ в виде нецензурного выражения.

После этого Анастасия Волочкова провела пресс-конференцию, на которой попыталась объяснить все тонкости сделанного ею "реверанса". Однако недовольные ее поведением представители общественности решительно настроены против нее.

Адвокат Сергей Жорин считает, что в этой ситуации обращаться в правоохранительные органы и применять какие-то меры в отношении Волочковой было бы не совсем правильно. По словам юриста, глобально делу это не поможет. Что действительно нужно сейчас знаменитости, так это лечение, как заявляет юрист. Мол, ее нужно спасать.

"Нужно как-то прекращать травлю Волочковой, потому что она больна. У нее действительно есть зависимость", – прокомментировал ситуацию Сергей Жорин.

Звездный адвокат предположил, что, скорее всего, Анастасия Волочкова не совсем понимает, что происходит. Юрист ссылается на мнение наркологов, которые заявляют об отрицании пациентом какой-либо зависимости в то время, когда она есть.

Сергей Жорин считает, что окружение балерины пользуется ее состоянием. Никита Джигурда не исключение, как заявляет юрист. Эксперт возмутился тому, что Анастасия Волочкова находится один на один со своей проблемой. Адвокат подчеркнул, что в таком положении знаменитости просто необходима помощь ближайшего окружения.