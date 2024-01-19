Электронные сигареты при беременности: исследование, которое вас удивит

В исследовании, проведенном экспертами из Лондонского университета Королевы Марии, выявлено, что использование электронных сигарет может считаться относительно безвредным вариантом для беременных женщин по сравнению с традиционным курением. Изучение влияния никотиносодержащих продуктов без табака показало, что их воздействие на здоровье будущего ребенка не имеет тех же негативных последствий, что и курение обычных сигарет, которое связывают с преждевременными родами и их осложнениями. Специалисты утверждают, что электронные сигареты также позволяют при беременности бросить курить табачную продукцию без риска для здоровья.





Исследователи подчеркнули, что даже если никотинзаменители, например, жевательные резинки, пластыри или электронные сигареты, используются после первых трех месяцев беременности, это не ухудшает показатели рождаемости и здоровья новорожденных. При сравнении новорожденных от матерей, использующих данные средства, и от некурящих женщин, показатели оказались сходными. В то время как новорожденные от курящих табачную продукцию женщин имели худшие результаты по этим параметрам.

Профессор Питер Хаджек поднял вопрос о пользе использования электронных сигарет для беременных, указывая на отсутствие заметных опасностей для развивающегося ребенка, что ставит под сомнение утверждения о вреде вейпинга в этот период. В то же время исследования, проведенные в Mayo Clinic, показывают, что никотин может нанести вред плоду, и до сих пор не хватает данных о воздействии прочих компонентов никотинсодержащих жидкостей на развитие беременности.