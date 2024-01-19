Парапсихолог Балкарова рассказала, как сложится карьера Киркорова после скандала

Участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой для Филиппа Киркорова стало фатальным. Теперь народный артист России лишен возможности выступать в родной стране. Как сложится его ближайшее будущее и будут ли перемены в текущей ситуации? На эти и другие вопросы ответила парапсихолог Зита Балкарова эксклюзивно для "Клео.ру".

По словам эксперта у поп-короля могут произойти срывы ранее утвержденных договоренностей. В целом его ждет неопределенность. Возможно, Филипп Киркоров решит переехать. Также вокруг певца находится много людей, способных на предательство.

"Разрыв контрактов, договоров. Неопределенность, внутренние трудности с выбором места жительства. Трудности, преграды, рядом опасные враги, лжедрузья. С некоторыми друзьями придется попрощаться", – уточнила Балкарова.

Парапсихолог порекомендовала поп-королю быть осторожным с договорами, документами, сделками с недвижимостью. В этих делах могут ожидать неприятности. Не исключено, что Филипп Киркоров может стать жертвой мошенников – в прогнозе для него прослеживается воровство. И подобные неприятности могут исходить от самого близкого круга общения.





Каких-либо перемен в личной жизни народного артиста Балкарова не нашла. Эксперт отметила следующее:

"Что он будет в парности, в союзе, этого не вижу. Есть легкий флирт, измена, легкость, непринужденность, не обещает ничего серьезного".

Однако за закатом всегда следует рассвет. Эксперт подчеркнула, что мечты артиста обязательно сбудутся. У судьбы, похоже, свои планы на жизнь знаменитости – новый поворот не за горами.

"Его ждет преодоление преград, обнуление, новый рассвет, большие деньги, успех в карьере, в социуме, качественная материальная жизнь, путешествия, поездки. Через любовь приходит успех. Все мечты сбываются", – как рассказывает парапсихолог.

При этом Зита Балкарова предупредила, что Филиппу Киркорову нужно обязательно следить за здоровьем детей – могут обостриться хронические заболевания. Для улучшения текущих дел эксперт порекомендовала поп-королю контролировать чувства и желания, осознанно строить отношения, избавиться от токсичных людей, закрыть все свои долги и контролировать питание.