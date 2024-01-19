Крайне важно знать, как оказать первую помощь при переохлаждении. Вот некоторые рекомендации:

1. Переместите пострадавшего в теплое место: Если человек переохладился, первое, что нужно сделать, это переместить его в теплое помещение или укрытие. Убедитесь, что он находится вдали от холодного воздуха и влаги.

2. Снимите мокрую одежду: Если у пострадавшего есть мокрая одежда, снимите ее, чтобы избежать дальнейшего охлаждения. Затем накройте его теплым одеялом или покрывалом.

3. Подогрейте пострадавшего: Используйте теплые предметы, такие как грелки, горячие бутылки с водой или теплые одеяла, чтобы помочь пострадавшему согреться. Не используйте горячую воду или нагревательные приборы напрямую на кожу, чтобы избежать ожогов.

4. Обеспечьте пострадавшему горячий напиток: Дайте пострадавшему горячий напиток, такой как горячий чай или суп. Это поможет ему согреться изнутри и восстановить тепло в организме.

5. Наблюдайте за состоянием пострадавшего: Внимательно следите за состоянием пострадавшего. Если он испытывает сильные дрожь, сонливость, слабость или заторможенность, это может быть признаком серьезной гипотермии. В этом случае, немедленно вызовите скорую помощь.

6. Предоставьте покой и поддержку: Помимо физической помощи, важно предоставить пострадавшему психологическую поддержку. Успокойте его, дайте понять, что он в безопасности, и помогите ему сохранить спокойствие.