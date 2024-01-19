5 плохих привычек при использовании паролей, от которых срочно нужно избавиться

У многих из нас есть плохие привычки при создании и использовании паролей. Они могут по-настоящему ставить нас под угрозу. Приводим пять плохих привычек, от которых срочно нужно избавиться:

Использование слабых паролей

Многие люди все еще используют очень простые пароли, такие как "123456" или дата рождения бывшего мужа. Это делает их аккаунты очень уязвимыми для взлома. Избегайте использования очевидных паролей и старайтесь создавать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта.



Повторное использование паролей

Если вы используете один и тот же пароль для нескольких аккаунтов, то рискуете, что если один аккаунт будет взломан, то и все остальные будут под угрозой. Используйте уникальные пароли для каждого аккаунта, чтобы минимизировать риски.



Устаревшие пароли

Многие из нас не обновляют свои пароли на регулярной основе. Это может быть опасно, так как если ваш пароль был скомпрометирован, злоумышленник может иметь доступ к вашему аккаунту в течение длительного времени. Регулярно меняйте пароли, чтобы обезопасить свои аккаунты.

Сохранение паролей в небезопасных местах

Многие люди сохраняют свои пароли в небезопасных местах, таких как записки на бумаге или файлы на компьютере. Это делает их уязвимыми для кражи или потери. Вместо этого используйте парольные менеджеры, которые помогут вам безопасно хранить и управлять вашими паролями.



Раскрытие паролей другим людям

Никогда не раскрывайте свои пароли другим людям, даже близким друзьям или родственникам. Это может привести к нежелательному доступу к вашим аккаунтам и нарушению вашей конфиденциальности. Пароли должны быть строго личными и конфиденциальными.