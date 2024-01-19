Путешествие на выходные: лучшие направления в пределах двух часов полета

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В полете: 1 час 10 минут

Столица России предлагает обширный выбор вариантов для незабываемых путешествий на выходные. Если вы все же захотели сменить локацию, то одним из самых популярных направлений является Санкт-Петербург, который олицетворяет культурные и исторические богатства России. Гостям предлагается посетить Зимний дворец, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, а также прогуляться по шикарному Невскому проспекту.





НОВОСИБИРСК – ЕКАТЕРИНБУРГ

В полете: 2 часа 10 минут

Из Новосибирска стоит полететь в Екатеринбург, город, который славится своей уникальной архитектурой и богатой историей. Здесь можно посетить музей на Крови, усадьбу Расторгуевых, а также взглянуть на памятник легендарной британской рок-группы "Битлз".





ВЛАДИВОСТОК — ХАБАРОВСК

В полете: 1 час 20 минут

Если вы хотите провести время в другой атмосфере, то стоит посетить Хабаровск – красивый город, богатый культурными достопримечательностями и расположенным на побережье реки Амур. Эта поездка станет незабываемым путешествием на выходные. Здесь вы сможете насладиться прогулками по паркам, посетить музеи и старейший национальный заповедник Большехехцирский.





ЕКАТЕРИНБУРГ – КАЗАНЬ

В полете: 1 час 30 минут

Для жителей Екатеринбурга отличным вариантом будет посетить Казань, столицу Республики Татарстан. Этот город является историческим и культурным центром России, где слились многовековые традиции и современность. Здесь вы найдете удивительный Казанский кремль, погуляете по улице Баумана, увидите площадь Свободы и другие достопримечательности.





СОЧИ – РОСТОВ-НА-ДОНУ

В полете: 1 час

Для жителей Сочи также существует возможность отправиться в интересные путешествия всего в пределах двух часов полета. Одним вариантом является город Ростов-на-Дону. Здесь вы сможете посетить огромное количество музеев, например, государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, погулять по прекрасным паркам и площадям, а также насладиться уникальной атмосферой города. Полететь в Ростов-на-Дону – прекрасное решение для путешествия на выходные дни.



