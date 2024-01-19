Рецепт кексов, которые готовятся в микроволновке

Вот простой рецепт кексов, которые готовятся всего за несколько минут.

Ингредиенты:



1 яйцо

3 столовые ложки сахара

1/4 чайной ложки ванильного экстракта

2 столовые ложки растительного масла

4 столовые ложки молока

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки соды

1 чашка муки

немного масла для смазывания формочек





Порядок действий:

1. В миске взбейте яйцо с сахаром до получения однородной массы. Добавьте ванильный экстракт, растительное масло и молоко. Тщательно перемешайте.

2. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в мокрые, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.

3. Подготовьте формочки для кексов, смазав их небольшим количеством масла. Разделите тесто между формочками, заполняя их на 2/3 объема.

4. Поставьте формочки в микроволновку и готовьте на средней мощности около двух-трех минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому следите за процессом готовки.

5. Проверьте готовность кексов, вставив в них деревянную шпажку или нож. Если они выходят сухими, значит кексы готовы. Если на них остаются следы теста, то они нуждаются в дополнительном времени готовки.

6. Когда кексы готовы, остудите их немного в формочках, а затем аккуратно выньте их на решетку для полного остывания.

7. После полного остывания кексы можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подать их с любимыми джемами или сливочным кремом.