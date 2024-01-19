Рецепт кексов, которые готовятся в микроволновке

Вот простой рецепт кексов, которые готовятся всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 3 столовые ложки сахара
- 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
- 2 столовые ложки растительного масла
- 4 столовые ложки молока
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки соды
- 1 чашка муки
- немного масла для смазывания формочек
Порядок действий:
1. В миске взбейте яйцо с сахаром до получения однородной массы. Добавьте ванильный экстракт, растительное масло и молоко. Тщательно перемешайте.
2. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в мокрые, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
3. Подготовьте формочки для кексов, смазав их небольшим количеством масла. Разделите тесто между формочками, заполняя их на 2/3 объема.
4. Поставьте формочки в микроволновку и готовьте на средней мощности около двух-трех минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому следите за процессом готовки.
5. Проверьте готовность кексов, вставив в них деревянную шпажку или нож. Если они выходят сухими, значит кексы готовы. Если на них остаются следы теста, то они нуждаются в дополнительном времени готовки.
6. Когда кексы готовы, остудите их немного в формочках, а затем аккуратно выньте их на решетку для полного остывания.
7. После полного остывания кексы можно украсить глазурью, посыпать сахарной пудрой или подать их с любимыми джемами или сливочным кремом.