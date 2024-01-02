Как быстро привести себя в порядок после новогодней ночи?

Восстановление после новогодней ночи может быть вызовом, особенно если вы провели ночь весело и мало спали. Как же быстро привести себя в порядок после торжества? Вот несколько советов от "Клео.ру", которые нельзя пропустить.

Утро лучше всего начать с водных процедур. Вода оказывает освежающий эффект и поможет вам проснуться. Принятие душа или ванны поможет вам почувствовать себя более бодрой и энергичной. Чтобы максимально насладиться процессом вылейте в ванну с теплой водой 2 литра молока максимальной жирности. Это чтобы смягчить и увлажнить кожу.





Далее приготовьте себе медовую маску. Из ингредиентов вам понадобятся 1 яичный белок, 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка муки. Мед следует растопить на водяной бане до жидкой консистенции. Затем его следует остудить. Далее добавить белок и муку, размешать, нанести на лицо и оставить на 15 минут. Затем смыть теплой водой. Такая маска поможет прийти в себя и освежить зону вокруг глаз, если новогодняя ночь спровоцировала отечность.





Одна из главных причин недомогания людей после того, как Новый год вступил в свои права, это обезвоживание. Пейте много воды, чтобы восстановить уровень гидратации в организме, избавиться от ощущения сухости и усталости.

Главное помните, что каждый человек индивидуален. Личностям одного возраста может требоваться разное время для восстановления, какой бы ни была новогодняя ночь. Слушайте свое тело и дайте ему время отдохнуть во время праздников.