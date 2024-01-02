Ребенок боится Деда Мороза — что делать

Однако бывают и исключения, и, как правило, они касаются детей. Пока одни малыши, сверкая пятками, бегут к бородатому дедушке за подарками, другие не спешат рассказывать ему стишок и предпочитают прятаться за родителей. Иногда случается, что новогодний волшебник так сильно пугает ребенка, что тот может и громко заплакать. Редакция "Клео.ру" разобралась в этом вопросе и публикует несколько советов, что делать, если ваш ребенок боится Деда Мороза.

Совет №1. Первые ассоциации

То, что Дед Мороз – это просто переодетый человек, понятно только взрослым. Ребенок же воспринимает его как незнакомца с огромным мешком и странным голосом. И тут главное – правильно их познакомить. Примерно за месяц до утренника начните читать стихи, смотреть добрые сказки и мультфильмы. Важно показать и рассказать малышу, что Дед Мороз добрый и что он дарит подарки.

Совет №2. Знакомство

Не стоит сразу приглашать Деда Мороза к вам домой, а особенно в комнату ребенка. Для начала стоит познакомить их на нейтральной территории, например, в детском саду. Малыш постепенно будет привыкать и, быть может, сам начнет взаимодействовать с новогодним волшебником.

Совет №3. Творческое представление

Если ваш ребенок наотрез отказывается читать стихи на табуретке, не стоит заставлять его это делать. Иначе вы рискуете потерять ту добрую детскую веру в праздник, а Дед Мороз окажется для него злодеем, перед которым он так не любит выступать. Если же малыш все-таки проявил инициативу, то будьте всегда у него на виду. Это поможет ему обрести уверенность.





Если ваш малыш все-таки испугался сказочного персонажа, то следует как можно экологичнее к этому отнестись. Не стоит даже в шутку говорить ему, что он трусишка. Лучше отвести ребенка с сторону, заслонить его от Деда Мороза и крепко обнять. Уточните у крохи, как он хочет продолжить праздник: вернуться к остальным детям или уйти домой.