Гороскоп на неделю с 22 по 28 января от астролога Чудинова

Астролог Павел Чудинов рассказал, чего ждать от предстоящих дней и дал гороскоп на неделю с 22 по 28 января. В зависимости от положения планет и прогноза можно спланировать дни наиболее эффективно в плане работы и досуга.

Он отметил, что первую половину недели лучше посвятить отдыху, семье и заботе о близких. А вот вторая половина недели будет заряжена на успех в работе и карьеру.





Павел Чудинов считает, что 28 января будет одним из самых ярких дней месяца, когда может случиться все что угодно. И количество событий будет просто зашкаливать.

Рассуждая о каждом из дней будущей недели, астролог отметил, что 22 января будет много общения, разговоров и обсуждений. Но все они будут несущественными, подвешенными и как будто фиктивными. В этот день будет много неопределенности.

23 января можно посвятить время отдыху. Он будет ленивым, расслабленным и спокойным. Это время напомнить себе о человеческих ценностях и отвлечься от суеты.





24 января тоже будет безмятежным и замедленным днем, но после обеда захочется какого-то движения и участия в вечеринках или активных мероприятиях.

25 января энергия будет усиливаться, захочется быть среди людей, совершать подвиги и участвовать в вечеринках.





26 января чрезмерная энергичность сохранится, но к ней подключится мощная интеллектуальная деятельность. Появится много новых идей, при этом возможно излишняя эмоциональность.

27 января голова будет закипать от количества мыслей, а энергия бить ключом. Это отличное время для обучения чему-то новому, для перестройки своей работы и внедрения передовых технологий.

28 января – самый важный день недели. В нем будет сконцентрировано много дел, идей и событий. В этот день нужно сбросить балласт, перестроить свою работу и выйти на новый уровень.





Гороскоп на неделю от Павла Чудинова поможет запланировать важные дела и добиться поставленных целей. Учитывая его, вы точно сможете эффективно распределить рабочие задачи и уделить время отдыху и общению с близкими.