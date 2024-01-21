Вырабатываем здоровые привычки: как научиться засыпать без гаджетов?

Многие из нас привыкли перед сном скролить ленту. Однако лучше не переусердствовать с использованием телефоном перед отходом ко сну. Его потребление может стимулировать активность вашего мозга и увеличить уровень стресса. "Клео.ру" поделились, как научиться засыпать без гаджетов.

Придумайте другой ритуал

Замените привычку использования гаджетов перед сном на что-то более спокойное и расслабляющее, например, чтение книги, медитацию или прослушивание любимой музыки. Для создания атмосферы можно использовать свечи или благовонии.

Не оставляйте телефон рядом с постелью

Постарайтесь хранить свой телефон в другой комнате или на расстоянии от постели, чтобы не искушаться им перед сном. Если вы привыкли заводить через него будильник, то лучше заменить смартфон на электронный браслет с такой же функцией.





Приучайте себя не кидаться к смартфону

Многие люди сразу же берут в руки телефон как только услышали звук уведомления. Это может привести к зависимости. Специалисты рекомендуют постепенно уменьшать время, проведенное с гаджетами. Поставьте себе ограничение, например, не использовать телефон в течение последних 30 минут перед сном.

Ограничивайте себя

Используйте функции настройки времени экрана на своих гаджетах, чтобы ограничить время использования перед тем, как ложитесь в кровать. Вы можете настроить таймер отхода ко сну. Это поможет вам контролировать свои привычки и не позволит гаджетам отвлекать вас.





Пойте у себя в голове

Если вам трудно отключиться от мыслей и успокоить ум, попробуйте петь у себя в голове. Мысленно повторяйте текст песни про себя. Это может помочь вам отвлечься от стресса и заснуть.

Обратитесь к специалисту

Если у вас серьезные проблемы с бессонницей и отказ от гаджетов не помогает, обратитесь к специалисту – врачу или психологу, чтобы получить профессиональную помощь и рекомендации.