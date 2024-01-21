Вместо тысячи слов: один поцелуй расскажет все о вашем избраннике

Поцелуи бывает разные: приятельские, дружеские, родительские, выражающие уважение или вежливость. Однако наш разговор пойдет о поцелуях с другим подтекстом – романтическим.

Поцелуй в губы как выражение любви присутствует практически во всех культурах мира. Он позволяет собрать жизненно важную информацию о потенциальном избраннике. В этот момент наш мозг работает очень активно. Обоняние и осязание обостряются практически на 100%. Подсознание начинает проводить анализ, после которого идет жесткий отбор: подходит партнер или нет.

Поцелуй расскажет вам обо всем: и о желании дальнейших отношений, и о темпераменте партнера, и о его способностях к лидерству и отцовству. Все это женщина понимает практически сразу. Интуиция и природный инстинкт никогда не подведут.





Во время поцелуя женщина допускает мужчину в свою "область безопасности". Этим самым она демонстрирует доверие. Как мужчина проявит себя в этой зоне, тоже имеет значение.

Согласно проведенным исследованиям, вступать в интимные отношения без поцелуев согласны лишь 50% мужчин и 14% женщин. А это значит, что подобное проявление симпатии имеет колоссальное значение для выстраивания гармоничных сексуальных отношений.

Поцелуи полезны для здоровья: в процессе слияния губ мозг постоянно выделяет гормон радости. А еще поцелуи способствуют повышению либидо. Ведь губы – это чувствительная эрогенная зона, здесь много нервных окончаний и кровеносных сосудов. Поэтому, чтобы настроиться на волну близости, нужно непременно поцеловаться.

Тест на поцелуй

Узнать, подходит ли вам избранник, можно при помощи простого теста. Прикоснитесь к губам партнера и почувствуйте его дыхание. Подождите, пока он проявит инициативу. Если после этого вы почувствуете прилив гормонов и "бабочек в животе", это значит, что с этим мужчиной хорошая совместимость.



