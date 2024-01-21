В нашем обществе все еще существует устоявшееся представление, что женщины не обладают достаточной силой и мастерством, чтобы управлять автомобилем. Это зачастую приводит к тому, что их выставляют виноватыми в случае аварий или неприятных ситуаций на дороге, независимо от того, кто действительно виноват. "Клео.ру" рассказали, как справиться с раздражением и злостью за рулем, когда вы – девушка-водитель.





Внимательность на дороге зависит от индивидуальных характеристик каждого водителя, таких как опыт вождения, знание правил дорожного движения, стрессоустойчивость и уровень сосредоточенности. Эти факторы зависят не от пола, а от обучения, опыта и практики. Однако специалисты убеждены, что у женщин чуть более хуже развито боковое зрения, чем у мужчин. Это отражается на стиле вождения. В неприятных ситуациях на дорогах женщинам лучше всего не вступать конфликты и не отвечать на провокации. Можно просто отпустить окошко, улыбнуться и нежным голосом попросить прощение.

Кроме того, злость у водителей сильной половины человечества на женщин за рулем возникает из-за того, что они слишком аккуратничают на дорогах. В отличие от мужчины, у женщин более сильно развит инстинкт самосохранения. Поэтому они не любят на дорогах перестраиваться из одной полосы в другую, проскакивать на красный цвет светофора или обгонять сразу несколько машин, не убедившись, что это безопасно.