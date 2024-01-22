Астролог Иванова высказалась о карьере Ивлеевой в России после "голой вечеринки"

"Голая вечеринка" дорого обошлась не только ее организатору Насте Ивлеевой, но и другим звездам шоу-бизнеса, которые засветились там в откровенных нарядах. После скандала и привлечения не только общественного внимания к произошедшему последовали извинения от телеведущей. Но возымели ли они должный эффект? Какое профессиональное будущее ждет блогера? На эти и другие вопросы ответила астролог Ксения Иванова специально для "Клео.ру".





Эксперт назвала события конца 2023-го года для Насти Ивлеевой экзаменом, причем провальным. В середине осени у ведущей был серьезный астрологический период. Наступивший 2024-й год – тоже не исключение на подобные проверки от Вселенной:

"Экзамен 2023 года у Насти был – сохранить баланс и противостоять искушению. И этот экзамен не был пройден, к сожалению. Экзамен и урок 2024 года – разрушение старого для построения нового, экзамен на силу духа и рост авторитета независимо от обстоятельств".

Как считает астролог, неблагоприятные события конца 2023-го года показали, что Настя Ивлеева выбрала не тот вектор. Ей нужно строго следить за соблюдением норм морали, потому как в ее случае расплачиваться придется сразу же:

"В случае Насти ни в коем случае нельзя нарушать моральные и любые другие законы мира, карма ее натальной карты достаточно жесткая и последствия наступают мгновенно".

Если Настя Ивлеева сможет выбрать правильную дорогу, то путь ее будет успешным и простым. Ей противопоказано нарушать законы мира и Вселенной, отмечает Иванова.

Ко всему прочему, астролог заявила, что у телеведущей есть мощная поддержка от энергий других стран. Это можно понять по успеху, который пришел к Анастасии во время работы в проекте "Орел и решка".

"Фактически, взаимодействие и работа за границей – для нее проще кармически. Но предназначение – в другом, в том, чтобы развиваться на Родине. Это сложнее, но только так будет реализован ее путь", – уточнила эксперт.

Как сообщает астролог, произошедшее позволит Анастасии во многом измениться. Главное, чтобы она прошла эти уроки в плюс.

"Как ни странно, перспективы карьеры для Насти Ивлеевой как в России, так и за рубежом – благоприятные. Вернуться в Россию возможность есть и будет, хоть и через преодоление внутреннего и внешнего кризиса. Возвращение может быть довольно легким и удачным", – заключила эксперт.