Пластический хирург Блинов рассказал о тренде "лицо богатой девушки"

Характерная “летящая” линия бровей и приподнятые уголки глаз уже давно стали трендом мира звезд. Не секрет, что подобный "лисий" или "кошачий" разрез глаз некоторых селебрити и моделей не является их природным дарованием – это прекрасная работа пластических хирургов. Сегодня после проведения относительно простой операции, обрести такой разрез глаз и стать обладательницей "лица богатой девушки" может практически каждая представительница прекрасного пола, отметил сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела (стаж работы более 15 лет) Дмитрий Блинов.





"Подтяжка манекенщицы" – это височный лифтинг, направленный на поднятие кончика хвоста бровей. Суть этой операции состоит в отслойке подкожно-жировой клетчатки и апоневроза, с перемещением их плоскости. Закрепление в новой проекции дает результат “взлетающих” кончики хвостов бровей



Данная операция всегда выполняется с небольшим “запасом” для того, чтобы в последующем, когда мягкие ткани чуть опустятся вниз, то они встали бы на нужное, запланированное место. Такое хирургическое вмешательство предназначено для девушек с выраженным боковым птозом (опущением), который определяется на консультации. Если есть показания к проведению данной операции, то в сочетании с верхней блефаропластикой она дает просто "ВАУ!" эффект.





Тренд Rich girl face ("лицо богатой девушки") – это совокупность нескольких методик, за счет которых достигается комплексный, полноценный эффект.

Одна из них – удаление комков Биша в сочетание с липосакцией нижней трети лица, также ее называют V-face. Данная операция является очень востребованной, ведь она дает результат облегчения нижней трети лица и подчеркивания скул. Выполняют ее либо под местной анестезией, либо под седацией (медикаментозным сном) – все зависит от желания пациентки. В этот же день пациентка покидает клинику, что достаточно удобно, плюс операция имеет короткий реабилитационный период. Результат после операции начинает проявляться через 1 мес после операции, и набирает пик к 3 месяцам. Данная методика дает восхитительные результаты, если есть показания к проведению.

Дополнительно, пациентка может выполнить инъекции гиалуроновой кислоты для небольшого увеличения объема в области скул, создания еще большего силуэта красоты или приближению формы лица к тренду Rich girl face.

Конечно, с "подтяжкой манекенщицы" или "лицом богатой девушки" лучше не перебарщивать, ведь это может привести к созданию эффекта искусственного лица. Именно поэтому врач-хирург или врач-косметолог должен следить за этим и регулировать слишком "невероятные" желания своих пациентов.

