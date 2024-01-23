Дневник стресса: как правильно его вести

Стресс, как правило, является вполне нормальной реакцией человека на ситуации, выбивающие "почву" из под ног. Психическое напряжение, неожиданно возникшие проблемы или просто беспокойство перед ответственным выступлением – все это можно назвать стрессом. Редакция "Клео.ру" изучила столь непростой вопрос и готова поделиться с читателями методом, который можно использовать перед тем, как обратиться за помощью к специалисту. В данной статье рассказываем, что такое дневник стресса и как правильно его вести.

В чем суть?

Дневник стресса – это инструмент, с помощью которого можно определить истинные источники переживаний и, ко всему прочему, разобраться в стратегиях преодоления нервного напряжения. Главным принципом взаимодействия с дневником является наличие в нем записей каждый раз, когда вы испытываете негативные ощущения. Необходимо именно в письменном виде фиксировать ситуации, которые так или иначе повлияли на ваше психологическое состояние.

Что писать?

Дневник стресса, как правило, заполняется информацией, которую в дальнейшем можно будет разобрать подробнее. Запишите дату и время события, оцените по 10-бальшой шкале степень его влияния на ваше состояние и работоспособность, укажите предполагаемую причину возникшего стресса и опишите симптомы, с которыми вы столкнулись после (головная боль, мигрень, нарушение дыхания, чрезмерная потливость). Далее оцените, как вы справились с возникшей ситуацией, и опишите свои действия.





Анализ дневника стресса

Спустя несколько дней после начала ведения дневника необходимо уделить время для его изучения. Возможно, некоторые стрессовые ситуации происходят с вами из раза в раз, и именно их нужно прорабатывать. Со свежей головой разберите более напряженные моменты и напишите способы, с помощью которых вы бы решили их в данную, более спокойную минуту. Таким образом, дневник стресса поможет вам свести к минимуму возникновение подобных состояний в будущем.