Гинеколог Исаева развеяла мифы о беременности

Как часто вы слышали, что беременным женщинам нельзя то, нельзя это...? И дело не касается каких-то медицинских манипуляций и рекомендаций гинеколога. Речь идет о суевериях, к которым якобы нужно относиться с большим вниманием и строго их соблюдать во время беременности. Так ли это? Рассказала гинеколог Эльвира Исаева.

Например, бытует миф про то, что шитье является опасным занятием для женщин в положении. Якобы это может повлечь за собой обвитие пуповиной шеи малыша.

По словам гинеколога, это чистой воды заблуждение, которое не имеет под собой никаких оснований. И даже наоборот. Шитье и рукоделие позитивно отражаются на психологическом состоянии женщины. Такая работа успокаивает и дарит хорошее настроение во время беременности. Речь здесь о другом. Важно не засиживаться за шитьем. Это может привести к застаиванию кровотока и вызвать варикоз или другие проблемы.

Также принято считать, что форма живота беременной может рассказать про будущий пол ребенка. Якобы, если живот острый и торчит, то родится мальчик. В обратном случае можно ждать девочку.

Как сообщает врач, это не более чем миф. Форма живота зависит от большого количества факторов: растяжимости и эластичности мышечного тонуса, жировой прослойки, размера матки и околоплодных вод. Поэтому говорить о связи между полом будущего малыша и тем, как выглядит живот будущей мамы, было бы неправильно, как заявляет эксперт.



Размер таза женщины во время беременности имеет гораздо большее значение, как отметила гинеколог. В случае его узости живот будет острым. Если таз широкий, то визуально живот будет более округлым. При этом и расположение малыша тоже имеет значение.