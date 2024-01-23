Самые сильные ангелы-хранители именно у этих знаков зодиака

Передряги и сложные ситуации в жизни бывают у всех. Но бывают и такие трудности, через которые, кажется, невозможно пройти. И тогда какие-то неведомые силы в последний момент подают руку отчаявшемуся, после чего человек выбирается из кризиса. Не иначе как чудо, заявляют некоторые. Однако ж многие считают, что в таких ситуациях дело не обходится без участия ангела-хранителя. Кто из знаков зодиака является наиболее везучим со своим небесным покровителем?

Близнецы

Эти отчаянные авантюристы часто ходят по острию ножа. Сначала ими овладевает какая-то невероятная идея, а потом они ввязываются в нечто, не имеющее названия. При этом импульс к приключениям не всегда оправдан. Из-за этого Близнецы могут попадать в сложные жизненные ситуации. Благо у них мощный ангел-хранитель, который то и дело следит за их выходками и спешит на помощь.





Девы

Этот знак зодиака кажется наиболее спокойным и рассудительным из всех. Действительно, умения рационально подходить к делу у Дев не отнять. Однако ж они тоже часто попадают в странные перипетии. Справиться с трудностями им помогает ангел-хранитель. А, возможно, даже не один.

Стрельцы

Смелость и огромный интерес к приключениям, порой, лишают Стрельцов инстинкта самосохранения. Этот знак зодиака любит жить на широкую ногу и масштабировать все свои планы и проекты. Отсутствие дальновидности в некоторых случаях может сыграть с ними злую шутку. Однако ангел-хранитель всегда на страже. Он не даст Стрельцам утонуть в своих проблемах.