Как ухаживать за кашемиром: правила стирки вещи

Перед стиркой кашемировых изделий обязательно прочитайте инструкции на этикетке. Они могут содержать специфические рекомендации производителя относительно температуры воды, режима стирки и использования специальных средств для стирки.
Кашемир лучше всего стирать вручную. Заполните раковину прохладной водой и добавьте немного мягкого моющего средства, предназначенного специально для кашемира или других деликатных тканей. Нежно помойте изделие, избегая сильного трения или выкручивания.
После стирки не отжимайте кашемирные изделия. Осторожно оберните их в мягкое полотенце, чтобы удалить излишки влаги, и затем аккуратно расправьте их форму.
Кашемирные изделия следует сушить на горизонтальной поверхности, чтобы избежать растяжения или деформации. Расположите их на полотенце или сетке для сушки и оставьте до полного высыхания.
Никогда не сушите кашемир на прямом солнечном свете или рядом с нагревателями. Это может повредить волокна и привести к потере мягкости и эластичности.
Избегайте использования отбеливателей или кондиционеров при стирке кашемира. Эти средства могут повредить ткань и изменить ее цвет.
Чтобы сохранить кашемирные изделия в идеальном состоянии, правильно их храните. Сложите их аккуратно и храните в сухом и прохладном месте, избегая контакта с другими предметами, которые могут повредить ткань.