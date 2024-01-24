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Российские кинокритики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2023 года

Российские кинокритики выбрали лучшие фильмы и сериалы 2023 года

24 января 2024 года кинематографическое сообщество вручило престижные награды премии "Белый слон". Киноведы назвали лучшие фильмы 2023 года.

В числе лауреатов оказался фильм "Сказка". Проект Александра Сокурова, который, несмотря на отсутствие лицензии на показ от Министерства культуры, получил звание лучшего игрового фильма 2023 года.

Проект Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" завоевал почетное звание лучшего сериала. В категории лучшей анимации награду забрал фильм "Хармс" Светланы Андриановой, созданный под влиянием произведений поэта и отражающий эстетику конструктивизма и супрематизма.

Рузиль Минекаев. Фото: кадр из сериала &#34;Слово пацана. Кровь на асфальте&#34; (реж. Жора Крыжовников)

Среди лучших фильмов 2023 года отметилась кинолента "Пациент №1", которая удостоилась сразу трех наград премии "Белый слон". Резо Гигинеишвили получил награду "Лучший режиссер". Александр Филипенко за свое мастерство перевоплощения удостоился награды за лучшую роль первого плана, а Инна Чурикова – за лучшую роль второго плана.

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Наталия Мещанинова была отмечена киноведами за фильм "Один маленький ночной секрет" и получила награду лучший сценарист. Алексей Максимов был награжден за свое несравненное художественное мастерство в фильме "Новый Берлин" – номинация "Лучшая работа художника"

Стоит отметить, что среди лучших фильмом 2023 года отметился проект "Снегирь" Бориса Хлебникова. Кинолента многим обязана Алишеру Хамидходжаеву, который получил награду лучшая операторская работа. Не остался без внимания и Александр Робак, чья роль Геннадия в этом фильме была признана безупречной, принеся ему заслуженное признание в категории лучшая роль второго плана.

Макар Хлебников. Фото: кадр из к/ф &#34;Снегирь&#34; (реж. Борис Хлебников)

Один из лучших фильмов 2023 года "Чувства Анны" был отмечен двумя наградами. Анна Михалкова, воплотившая главную героиню, была удостоена премии за лучшую роль первого плана, разделившая эту награду с Дарьей Савельевой ("Привет, мама"). Группа Shortparis в "Чувствах Анны" получила признание за лучшую музыку. Они также разделили эту награду с Михаилом Местецким и Кириллом Белоусовым, создавшие саундтрек к фильму "Год рождения". 

В числе лауреатов оказалась и Анна Кузнецова. Она получила приз за лучший полнометражный игровой дебют в одном из лучших фильмов 2023 года "Каникулы". 

Выбор победителей осуществлялся группой из более чем пятидесяти профессионалов кинематографической индустрии, включая известных кинокритиков, экспертов кино и журналистов. 

По словам организаторов премии "Белый слон", текущие условия, характеризующиеся возросшим цензурным давлением в российском кино, отказами в выдаче документов для показа фильмов, исключениями имен работников кино из титров и удалением актеров из кадра, делают проведение торжественной церемонии награждения неподходящим и неоправданным. Отмечается, что в текущем году церемонии награждения за лучший фильм 2023 года не будет.

Это решение находит отклик в действиях прошлого года, когда экспертный совет кинопремии "Белый слон" отказался от традиционного голосования и вручения наград. Поводом "отмены" награждения стала специальная военная операция. 

Ранее другие лучшие фильмы 2023 года были представлены в качестве номинантов на премию "Оскар 2024". Список претендентов на победу публиковала редакция "Клео.ру".

24 января 2024, 20:47
Леон Кемстач. Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (реж. Жора Крыжовников)
Владимир Глазов
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