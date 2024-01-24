Простой рецепт сырников из творога с манкой

Ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 4 столовые ложки манки
- 2 столовые ложки сахара
- щепотка соли
- 2 столовые ложки растительного масла для жарки
Приготовление:
1. В большой миске смешайте творог, яйца, манку, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
2. Дайте смеси постоять в течение 10-15 минут, чтобы манка набухла.
3. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло.
4. Слепите небольшие круглые сырники из получившейся смеси творога и манки. Если смесь слишком липкая, можно смочить руки водой или намазать их небольшим количеством растительного масла.
5. Выложите сырники на разогретую сковороду и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон. Это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
6. После того, как сырники готовы, выложите их на блюдо, предварительно уложив на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
7. Подавайте сырники горячими с любимым дополнением, таким как сметана, варенье или свежие фрукты.