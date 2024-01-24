Простой рецепт сырников из творога с манкой

Ингредиенты:

300 г творога

2 яйца

4 столовые ложки манки

2 столовые ложки сахара

щепотка соли

2 столовые ложки растительного масла для жарки

Приготовление:

1. В большой миске смешайте творог, яйца, манку, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

2. Дайте смеси постоять в течение 10-15 минут, чтобы манка набухла.

3. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло.

4. Слепите небольшие круглые сырники из получившейся смеси творога и манки. Если смесь слишком липкая, можно смочить руки водой или намазать их небольшим количеством растительного масла.

5. Выложите сырники на разогретую сковороду и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон. Это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

6. После того, как сырники готовы, выложите их на блюдо, предварительно уложив на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

7. Подавайте сырники горячими с любимым дополнением, таким как сметана, варенье или свежие фрукты.