Эксперт Шестова раскрыла три секрета женской молодости и красоты

Каждая женщина мечтает о том, чтобы всегда выглядеть свежо и молодо. И каков не был бы возраст, хочется испытывать радость от ухоженного лица, свежего взгляда и хорошего самочувствия. Непременным условием этого является здоровый образ жизни. Главные секреты молодости и красоты для женщин раскрыла кандидат биологических наук Ольга Шестова.

Эксперт считает, что начинать всегда нужно с питания. Важно, чтобы пища была полезной и разнообразной. Фрукты и овощи, содержащие клетчатку – обязательный элемент стола для желающих продлить свою молодость, сообщает Шестова. Отдавать предпочтение лучше необработанной пище. А вот от полуфабрикатов стоит отказаться – в них пользы для женского организма немного. Также важно не переедать.

Секреты молодости и красоты обязательно включают в себя физические нагрузки. По словам эксперта, для женщин среднего и старшего возраста лучшим видом активности является ходьба и растяжка. Если вы любите активные тренировки, это будет большим плюсом для вашего здоровья. Примерно два часа интенсивных нагрузок в неделю обеспечат вам хорошее самочувствие и мышечный тонус.



Следующее правило, которое обеспечит вам здоровую и активную жизнь, состоит в том, чтобы на первое место ставить себя и свое самочувствие. Если у вас нет настроения и сил, не стоит надрываться ради интересов других людей, даже если это ваши родные. Недаром бытует мнение: довольная мама – счастливая семья.

Секреты молодости и красоты заключаются еще и в отсутствии вредных привычек. К ним относятся не только курение и употребление алкоголя. Это и элементарная забота о качестве сна, чему способствует отключение мобильного телефона, и защита от ультрафиолета, к примеру.



Также важно проходить регулярные медицинские обследования, следить за уровнем сахара в крови, весом, делать флюрограмму и другие показанные по возрасту назначения. По словам эксперта, не стоит забывать и об общении с природой. Секреты молодости и красоты на самом деле не представляют из себя никакой тайны. Это то, что естественно для женщин. Просто об этом нужно чаще себе напоминать.