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Четверг 14 марта

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Занимательная история России: ТОП полезных книг для детей и их родителей

Занимательная история России: ТОП полезных книг для детей и их родителей

"Клео.ру" совместно с издательством "Эксмо" подобрали увлекательную литературу об истории страны. Эти книги ориентированы на детей, но пригодятся и взрослым.

Ю. К. Школьник. История России. Панорама нужных знаний, 0+

Фото: пресс-служба

Эта великолепно оформленная подарочная энциклопедия превращает перечень исторических дат и событий в увлекательное путешествие сквозь время – в века, полные тайн и открытий, побед и поражений, дворцовых интриг и подвигов.

Книга "История России. Панорама нужных знаний" – это уникальная методика изучения истории через цепь ключевых событий, представленных в виде серии иллюстраций-реконструкций, связанных ёмким увлекательным рассказом. По этим опорным точкам читатели не только легко освоят весь материал по истории России, поймут логику истории, узнают много удивительных фактов, познакомятся с сотнями исторических персонажей. Книга рекомендуется для подготовки к изучению школьного предмета "История" и будет интересна всем, кто хочет узнать о прошлом нашей страны.

Россия – моя страна!  0+

Фото: пресс-служба

Мы живем в самой большой стране в мире!
Бескрайние поля, полноводные реки, высокие горы, самый большой лес, самое глубокое озеро, 13 морей и 3 океана – это все наша Россия. Каждый день нас окружает неописуемая красота! Чтобы изучить нашу Родину, увидеть все её города и деревни, потребуется не один год! Но Россия всегда открывает свои секреты тем, кто действительно хочет их узнать.

Давайте отправимся в увлекательное путешествие по самой удивительной стране в мире!

Вас ждут:
• весёлые игры;
• занимательные ребусы;
• интересные головоломки;
• забавные викторины;
• классные раскраски…

И множество невероятных фактов о нашей необъятной Родине!

Серия "Великие люди великой страны"

Открывайте эти книги и отправляйтесь в захватывающее путешествие по разным эпохам нашей страны! Каждая книга состоит из 20 биографических рассказов – невероятный образец силы воли и стойкости характера, мотивирующий на собственные свершения. Их сопровождают красочные полосные иллюстрации и занимательные факты, чтобы знакомиться с выдающимися соотечественниками было наглядно и увлекательно. А ещё это неповторимый подарок для всех, кто гордится историей и культурой своего Отечества! В серии также уже вышли книги "Девочки, прославившие Россию" и "Мальчики, прославившие Россию".

Ученые, прославившие Россию, 12+

Фото: пресс-служба

В этой увлекательной книге вас ждут 20 историй врачей, геологов, авиаконструкторов, палеонтологов, основоположников и реформаторов наук, чьи имена навсегда прославили Россию. Кто первым изобрел прототип автомобиля? Кому удалось открыть фотосинтез? Кто заложил основы российской космонавтики? Найдите собственный пример для подражания и узнайте, какие качества в себе развивать, чтобы стать похожими на великих героев, которыми гордится наша страна! Издание предназначено для среднего школьного возраста.

Полководцы, прославившие Россию, 12+

Фото: пресс-служба

В этой увлекательной книге вас ждет 20 историй военачальников, правителей, генералов, адмиралов и других отважных защитников Отечества, чьи имена навсегда прославили Россию. Что за знаменитые битвы им удалось выиграть и почему? Какими они были в детстве и юности, благодаря чему сумели отыскать свое предназначение, что помогло им преодолеть препятствия на пути и стать сильными, вдохновляющими других личностями? Динамичные, запоминающиеся, современные, яркие иллюстрации созданы специально для этой книги!

Путешественники, прославившие Россию, 12+

Фото: пресс-служба

Эта книга рассказывает о двадцати наших знаменитых соотечественниках — путешественниках и первооткрывателях, чьи имена навсегда останутся в истории России. Кто был капитаном первого русского корабля, совершившего кругосветное плавание? Кому посчастливилось обнаружить древний мертвый город? Кого называют русским Колумбом ХХ века? Кто открыл Антарктиду? Захватывающие сюжеты в жанре нарративного нонфикшена, исторических "детективов" и "боевиков"! Читайте всей семьей и узнавайте все самое интересное о великих людях нашей страны!

Ольга Перова. Моя Россия. Книга юного патриота, 0+

Фото: пресс-служба

Что означает быть настоящим патриотом и что нужно знать и уметь маленькому гражданину, чтобы в будущем принести пользу нашей стране? В этой небольшой, но такой необходимой каждому юному россиянину книге собраны главнейшие темы для "Разговоров о важном" – внеурочных занятий, являющихся частью школьной образовательной программы: история, культурное и природное наследие, законы и устройство нашего государства. Издание предназначено для детей младшего школьного возраста.

Ю.К. Школьник.История России. Полная энциклопедия, 6+

Фото: пресс-служба

Хотите знать всё самое захватывающее об истории нашей страны? Эта полная энциклопедия познакомит с интересными фактами о войнах и дипломатии, дворцовых интригах и тайнах, науке и искусстве, великих героях и знаменитых авантюристах.

В книге много иллюстраций, подробных схем сражений и занимательных рассказов о правителях России от Рюрика до Николая II.

Вас ждут ответы на вопросы:

• Сколько веков Рюриковичи были у власти?

• Откуда пошёл род Романовых?

• Чем славится русское оружие?

• Как и почему разные города становились столицами России?

• В чём заключается величие русской культуры?

Рекомендуем энциклопедию школьникам как дополнительное чтение и справочное пособие.

Книга станет замечательным подарком по любому поводу для взрослых и детей!

25 января 2024, 02:14
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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