Тарталетки своими руками: как сделать хрустящие корзиночки для салата

Название "тарталетки" произошло от французского слова, которое означает "открытый пирог". Это блюдо с многовековой историей не теряет актуальности в разных странах мира, поскольку каждая хозяйка наполняет сдобные корзиночки содержимым на свой вкус.
В России тарталетки обычно используются для салата. А "Клео.ру" рады представить их рецепт для быстрого приготовления.
Ингредиенты на 30 тарталеток:
- готовое слоеное тесто – 100 граммов;
- мука – чтобы тесто не прилипало к рукам;
- растительное масло или пергамент для выпечки.
Как готовить тарталетки:
- раскатайте тесто в одном направлении;
- сформируйте из теста кружочки диаметром шесть сантиметров, надавливая на него сверху специальной формочкой или стаканом;
- внутри полученных кружков вырезайте колечки диаметром в четыре сантиметра;
- смазывайте противень растительным маслом или положите на него пергамент;
- размещайте на нем кружки, накладывая поверх каждого по два колечка;
- выпекайте тарталетки до золотистого цвета, а затем остудите их и добавляйте внутрь любимую начинку.
Если не решили, чем наполнить тарталетки, предлагаем смешать нарезанные яйцо и огурец, дополнить все это морской капустой и смазать легким майонезным соусом. Вот и весь рецепт – приятного аппетита!