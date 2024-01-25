Тест: насколько хорошо вы знаете фильм "Девчата"?

Советские фильмы – это бальзам для души, согласитесь? Смотришь, и радостно становится. Особенно, если это кино про наше вечное женское: про любовь, интриги, да еще и снято в духе того времени. Фильм "Девчата" (1961) как раз из таких. Попробуйте пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете эту советскую комедию.

1. После какой фразы Тоси над Ильей стали смеяться окружающие?

а) "Я с такими не танцую";

б) "Улица не купленная";

в) "У меня ложки пропадают".

2. На что поспорил Илья со своим коллегой, что сумеет завевать сердце Тоси?

а) на телогрейку;

б) на шапку;

в) на часы.

3. Какое учебное заведение окончила Тося?

а) Уральский кулинарный техникум;

б) Самарский производственный техникум;

в) Симферопольское кулинарное училище.

4. Чего переел Илья в надежде поговорить с Тосей?

а) овсянки;

б) гречки;

в) яичницы.

5. Какой подарок Ильи отвергла Тося?

а) духи;

б) чулки;

в) часы.

Пять правильных ответов из пяти означают, что вы настоящий знаток советских фильмов! Четыре из пяти – вы прекрасно ориентируетесь в советском кино! Если три из пяти ответов верны, может быть, стоит снова посмотреть любую комедию? Почему бы не сделать этого в хорошей компании, а после пройти тест на все 100%? Правильные ответы смотрите ниже под видео!