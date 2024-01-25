Убираем живот после родов: простая гимнастика для мамочек

Сезон купальников все ближе, а времени подготовиться к нему все меньше. Чтобы не терять шансы на стройную фигуру, предлагаем мамочкам начать простую гимнастику. Убираем живот после родов с помощью базового комплекса – перед началом тренировки разминаем мышцы и приступаем к нашим упражнениям.





Ложимся на спину, руки за головой, ноги сгибаем в коленях. Делаем вдох и поворачиваем колени в сторону – на выдохе возвращаемся в исходное положение. Повторяем несколько раз для левой и правой стороны.

Ложимся на спину, руки вдоль тела, ноги сгибаем в коленях. Дышим глубоко, двигая ногами, как при езде на велосипеде – ступни должны двигаться в воздухе по кругу. Это очень эффективное упражнение, чтобы убрать живот после родов.





Встаем прямо, пятки разводим в стороны, руки поднимаем над головой. Выдыхая, наклоняемся вперед до горизонтального положения, будто бы складываясь пополам. На вдохе снова встаем прямо. Повторяем упражнение 10 раз.

Выполняя тренировку после родов, важно не перенапрягаться. Ориентируйтесь на свое самочувствие.



Встаем прямо, руки поднимаем над головой. Делаем круговые движения тазом вправо, чередуя вдохи и выдохи. По завершении крутим тазом в противоположную сторону.

Встаем прямо, пятки и носки вместе, руки на затылке. На выдохе наклоняем туловище право, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Затем повторяем комплекс с наклоном в левую сторону.

Ложимся на живот и кладем под него сложенное одеяло. Лоб кладем на тыльную сторону ладоней. С каждым вдохом попеременно поднимаем правую и левую ноги, а с каждым выдохом опускаем. Это упрощенная версия упражнения "супермен", которое помогает уменьшить живот после родов.



