Женский маст-хэв: полезные вещи для поездки в авто

Для комфортной и безопасной поездки в вашей машине должно быть несколько вещей, которые помогут в любой ситуации на дороге. Это и предметы, которые прописаны в правилах ПДД, и то, что поможет исправить любую поломку, и "женские" штучки, без которых дамам не обойтись.

Какие именно вещи нужно взять с собой? Редакция "Клео.ру" подготовила для вас максимально расширенный список необходимого.

В обязательном порядке водителю нужно взять с собой аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Эти предметы прописаны в правилах ПДД. Если у вас будет отсутствовать что-либо из перечисленного, инспектор ГИБДД имеет право вас оштрафовать. Поэтому озадачьтесь, чтобы в вашей машине были эти вещи.





Аптечку, кстати, можно дополнить тем, что считаете нужным. Рекомендации по огнетушителю следующие: покупайте тот, у которого масса заряда будет от 1,5 до 3 кг. Советуем брать порошковый огнетушитель. Он может потушить самый сильный пожар. Также проследите, чтобы знак аварийной установки был устойчивым. Это важно при ветренной погоде: в случае аварии проезжающие мимо водители должны видеть, что на дороге ЧП.

Вещи из разряда полезных – это те предметы, которые помогут усилить вашу безопасность на дороге. Начать следует с запасного колеса. Оно всегда идет в штатной комплектации машины, но иногда его выкладывают, чтобы было больше места, а порой забывают заменить. Для этого как раз пригодится домкрат.

Набором инструментов тоже неплохо бы обзавестись. Изолента. нож, пассатижи и другие входящие в него предметы не помешают при аварийной ситуации.

Для решения проблем с шинами не забудьте приобрести компрессор и манометр в свою машину. Первый подкачивает шины, а второй измеряет в них давление. Если решите покупать, то берите устройство с функцией "два в одном". Женщинам с ним легко можно справиться.

Буксировочный трос поможет в случае, если ваше авто не может ехать и его нужно тянуть с помощью другого транспортного средства. Однако не все машины для этого предназначены.





Провода для прикуривания выручат вас, если в автомобиле сел аккумулятор. Такое часто случается зимой.

Фонарь станет отличным помощником в темное время суток. Только покупайте устройство побольше – чтобы вы могли осветить большую область.

Светоотражающий жилет поможет в случае, когда нужно выйти на обочину широкой трассы. Также желательно купить в машину то, что поможет убирать со стекла осадки: водосгон, щетка для уборки снега, тряпки, салфетки.

Из электроники вам точно пригодится видеорегистратор и GPS-навигатор. Первый фиксирует все события, происходящие на дороге с вашим автомобилем. В случае ДТП он поможет разобраться в обстоятельствах дела. Второй сориентирует вас в пути.

Наконец, в вашей машине можно разместить вещи, которые помогут повысить комфорт в поездке. Это и запасная обувь без каблуков, и подушка для сна, и ароматизатор.