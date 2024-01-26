Что говорит о тебе аватарка в соцсети — 5 характеристик фото

И смех, и грех: век высоких технологий поставил перед женщинами проблему создания селфи для соцсети. Это раньше все переживали, что фото в паспорте получится неудачным, а теперь главное – аватарка.

Изображение в профиле позволяет идентифицировать человека, если он размещает собственный снимок. Если же вместо кадра установлена обычная картинка – это тоже дает информацию о владельце странички.





"Клео.ру" раскрывают секрет – что говорит о тебе аватарка в соцсети. Мы выделили 5 характеристик изображения, которые являются ключевыми.

Строгое профессиональное фото, на котором женщина предстает в деловом или праздничном наряде означает, что она бережет свой имидж и пытается подчеркнуть свой статус в обществе.

Снимок плохого качества в неопределенной обстановке или аватарка, на которой человек чем-то увлечен, дает понять: владелец странички хочет казаться независимым от мнения общества.

Если лицо на фото запечатлено крупным планом – пользователь соцсети придает значение эмоциональному контакту и активным взаимодействиям с окружающими. Другое дело, если аватарка отображает голову женщины вдалеке и черты ее лица трудно разглядеть: такая особа предпочитает дистанцироваться от мира.



