Критик Деменцова высказалась об игре Снигирь и Цыганова в "Мастере и Маргарите"

С тех пор как в 2005 году российский зритель увидел фильм-экранизацию "Мастер и Маргарита", снятую режиссером Владимиром Бортко, больше никто не решался заново переосмыслить произведение классика XX века.

И вот спустя 14 лет вышла новая киноверсия романа Михаила Булгакова. Киноленту снял режиссер Михаил Локшин. Фильм "Мастер и Маргарита" запустили в прокат 25 января 2024 года, хотя по плану это должно было случиться годом ранее. Но, как и полагается, мистический роман не дается легко ни одному режиссеру. Так и в этом случае. Известно, что возникли проблемы с финансированием графики, долго снималась "библейская часть" новой постановки. Да и во времени идея съемок существенно растянулась: предложение снять фильм по роману Булгакова поступило еще в 2018 году!

Театральный критик Эмилия Деменцова назвал новую экранизацию "качественным продуктом". Как отмечает эксперт, фильм будет интересен зрителю из-за своей красочности. Также Деменцова назвала участие Аугуста Диля в роли Воланда "нестандартной находкой". Ведь эта роль обычно ассоциируется с актерами в возрасте. При этом, Аугусту Дилю, сыгравшему персонаж Воланда, удалось, по словам кинокритика, передать инфернальность, смешанную с "обычностью зла".



А вот игру главных героев, которых воплотили на экране Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, эксперт не оценила. Как сообщает Деменцова в интервью порталу "Страсти", дуэт Цыганова и Снигирь в роли Мастера и Маргариты не был выразительным. Ничего нового в сюжетную линию добавлено не было, считает кинокритик.

При этом, Эмилия Деменцова отметила, что фильм "Мастер и Маргарита" 2024 года удачнее других проектов. Причина в том, что эта постановка не претендует на стопроцентную схожесть с романом.