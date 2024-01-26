Богиня Лилит: кто она и почему связана с гороскопом

У каждого из нас есть своя темная сторона. Она скрыта от посторонних глаз, и далеко не каждый готов ее обличить перед людьми. В астрологии темную сторону личности называют Лилит или Черная луна, по имени богини, которая однажды была изгнана из Эдема.

Об истории Лилит, как первой жене Адама, рассказывает каббала. Также ее имя упоминается в шумерской и семитской мифологии. В астрологии она тесно связана с кармой, злым роком и испытаниями.

Если вы узнаете, в каком знаке зодиака вашей натальной карты находится Лилит, то вам станет ясно, испытания в каких сферах жизни будут вас ждать. Там, где находится Лилит в вашей карте рождения, всегда будут соблазны, сложности, испытания и проверки. Хотите узнать, в чем ваша темная сторона? Проверяйте по карте рождения, в каком знаке ваша Лилит. Для этого достаточно зайти на любой бесплатный сайт по расчету натальной карты.

Лилит в Овне

Импульсивность огненного знака умножается во много раз и превращается в разрушительную энергию. Эмоциональные всплески могут становится неконтролируемыми. Такой человек не остановится ни перед чем в желании достичь своей цели. Может проявляться желание подавлять других людей.

Лилит в Тельце

Здесь может присутствовать нарушение баланса энергообмена со Вселенной. Чрезмерная расточительность или жадность к накоплению могут сыграть с таким человеком злую шутку. Могут проявляться алчность и ненасытность в потреблении.

Лилит в Близнецах

Мышление и логика человека в такой ситуации становится чрезмерно сухой и безэмоциональной. Может появиться желание потреблять информационный мусор. Такая личность без разбора готова смотреть, слушать, читать – лишь бы что-нибудь узнавать. Также нужно быть острожным с влиянием информации: такой человек легко поддается внушению.





Лилит в Раке

Это все, что связано с семьей и местом жительства. Ваша родовая карма отягощена. Здесь могут быть перекосы с восприятием материнства и рождения детей, а также тяжелые психологические травмы из детства.

Лилит во Льве

Здоровая харизма знака Лев превращается в тщеславие и самолюбование, а иногда и в нарциссизм. Такой человек будет продавливать других и эгоистично относиться к желаниям и чувствам окружающих. Желание выделиться из толпы может довести его до самых странных поступков.

Лилит в Деве

Такое положение Черной Луны дает чрезмерный педантизм и придирчивость. Человек вникает в совершенно ненужные детали, тратит много энергии и выкачивает ее из окружающих за счет этого. Забота о здоровье может превратиться в абсурдное поведение.

Лилит в Весах

Весовская дипломатичность в этом случае переворачивается и превращается в желание подавлять и лидировать. Партнера такой человек выбирает по статусу или внешним признакам. К окружающим он проявляет чрезмерную требовательность и избирательность.

Лилит в Скорпионе

Это показатель личностей, которые любят острые ощущения. Они не умеют жить размерено, только – напор и страсти. Им свойственны сильные эмоциональные колебания и чрезмерно частая смена настроения. Нестандартное сексуальное поведение тоже имеет место.





Лилит в Стрельце

У такого человека часто завышенные представления о собственных возможностях. Он любит раздавать советы, считает себя избранным и пытается навязать всем свою модель поведения

Лилит в Козероге

Такое положение Черной Луны дает стремление к достижению целей во то бы то ни стало. Если кто-то будет этому мешать, то попадет под раздачу. Не исключена тирания. Чувство долга очень искажено.

Лилит в Водолее

Этот человек не переносит даже малейших ограничений. Его новаторские мысли скачут с одного на другое. В стремлении бросить вызов обществу может проявляться поведение, которое отрицает законы морали и нравственности.

Лилит в Рыбах

Положение Черной Луны в этом знаке мешает человеку слышать себя и свои истинные желания. Он может попасть в сомнительное общество или стать сторонником экзотической религии.