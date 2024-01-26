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Свадьбы не будет: почему парень не делает предложение

Свадьбы не будет: почему парень не делает предложение

Для многих девушек, пожалуй, главной жизненной целью является создание полноценной ячейки общества с любимым человеком. Однако предложение руки и сердца некоторые ждут годами.

Длительные отношения с любимым человеком рано или поздно должны перейти на следующий уровень. Только вот парень не особо с предложением руки и сердца, а говорить о своих желаниях в открытую – неловко. Возникает резонный вопрос – быть может, мужчина и вовсе не хочет свадьбы? 

Но не спешите паниковать и накручивать себя. Возможно, его бездействие никак не связано с сомнениями на ваш счет. Редакция "Клео.ру" собрала четыре причины, почему мужчина не делает предложение руки и сердца. В конце статьи мы также перечислили знаки зодиака, отношения с которыми могут не довести до ЗАГСа. 

1. Отсутствие денег

Пожалуй, самая распространенная причина нежелания мужчины здесь и сейчас отправляться в ЗАГС. Возможно, его напугали ваши ранее озвученные грандиозные планы на проведение свадьбы. Деликатно обсудите финансовый вопрос с возлюбленным и намекните ему, что готовы пересмотреть расходы и что-то где-то сократить. 

2. Он ждет подходящий момент

Кто сказал, что мужчины не романтичные натуры? Быть может, в голове у него давно нарисовалась идеальная картинка этого события, и он попросту не хочет делать банальное предложение в ресторане или на Новый год. Возможно, в ближайшее время вы планируете отправиться в поездку, и все случится именно там. 

3. Страх ответственности

Мужчины тоже люди и им свойственно бояться. Предложение руки и сердца влечет за собой переход на новый этап, к которому он пока не готов. Возможно, его пугают стереотипы, что после свадьбы жена превращается в монстра, или он переживает, что попросту не сможет обеспечить семью всем необходимым. 

4. Травмирующий опыт

Случается и так, что мужчина не делает предложение из-за отсутствия "живого" примера. Возможно, его родители развелись, а недавно женившиеся друзья уже успели разбежаться и теперь делят подарки на свадьбу. Поэтому он не понимает, зачем что-то менять, если и так хорошо. 

Фото: Pixabay.com

Кстати, среди возможных причин, почему ваш возлюбленный не делает предложение, есть еще и его знак Зодиака. Согласно астрологическим раскладам, мужчины Девы, к примеру, к созданию семьи относятся крайне щепетильно. Им необходимо, чтобы дама сердца успевала везде – от идеального ведения быта до построения карьеры, а это сделать не так-то просто.

Скорпионы же настолько любят авантюрные приключения и женщин, что с поискам одной и единственной не спешат. Представители этого знака слишком увлечены собой. А вот Козероги предложение не делают из-за чрезмерной медлительности во всем. В отношениях с таким мужчиной придется подождать.

26 января 2024, 16:44
Фото: Pixabay.com
Ольга Андреева
Клео.ру✓ Надежный источник

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