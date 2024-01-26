Народные приметы: рассказываем, к чему горят щеки и чешется ладонь

Несмотря на то что на дворе уже 21-й век и технический прогресс не стоит на месте, многие продолжают верить различным знакам. Поэтому если вы как раз являетесь таким человеком, то наша статья будет как никогда кстати. Редакция "Клео.ру" собрала для читателей народные приметы, в том числе и добрые. Увидеть паука на заходе солнца, к примеру, является весьма хорошим предзнаменованием.

Если у вас чешется правая ладонь, то это означает, что в скором времени в кошельке появятся деньги. А вот левая ладонь, наоборот, предрекает убытки;

Зуд в локте говорит о возможном горе;

Попавшая в еду или напиток муха предрекает вам приятный подарок;

Чешется затылок? Возможно, в жизни вы столкнетесь с печалью;

Если у вас чешется правая бровь, то на свидание вы пойдете с другом. Левая – с лицемером;

Зуд в левом глазу предрекает слезы, а в правом, наоборот, свидетельствует о взгляде на любимого;

Народные приметы связывают зудящие и "горящие" щеки со слезами;

Если у вас звенит в правом ухе, то, вероятно, скоро вы узнаете добрые новости, а если в левом, то наоборот;

Если же ваше правое ухо "горит", то это свидетельствует о том, что о вас говорят правду, левое – говорят ложь;

Прикусить язык означает, что кто-то вас ругает.





Кстати, добрые народные приметы можно сформировать и самостоятельно. Вот несколько рекомендаций:

Если в жизни все идет наперекосяк – замените часы;

На свидание с возлюбленным лучше всего надеть украшение, которое имеет круглую форму;

Поднимайтесь на ступеньку только с правой ноги;

При передаче денег в долг держите в руке ржавый гвоздь.