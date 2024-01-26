В добрый путь: как переехать из большого города и не сойти с ума

"Вот ты говорил, город - сила. А здесь слабые все", – это выражение из фильма "Брат" неспроста стало крылатым. Многие жители отдаленных сел и деревень мечтают покорить Москву, в то время как жители столицы и других крупных мегаполисов хотят умчаться прочь далеко и надолго. Как переехать в провинцию и не сойти с ума? Придерживайся советов от "Клео.ру".





Ознакомься с инфраструктурой на новом месте и графиком работы нужных организаций . Чем меньше город – тем сложнее найти в Сети актуальную информацию о том, как в нем существовать. Магазин возле дома может закрываться гораздо раньше, чем указано в навигационной карте. В добрый путь: обойди окрестности пешком, чтобы переехать подготовленной к новым реалиям.