Как экономить электроэнергию: самые эффективные способы

Понимание того, как правильно экономить электроэнергию, не всегда очевидно. При это есть базовые правило, как сделать это максимально эффективно.
Используйте энергоэффективные лампы
Замена обычных ламп на энергоэффективные светодиодные или компактные люминесцентные лампы позволяет сэкономить до 80% энергии. Они имеют длительный срок службы и потребляют гораздо меньше электричества.
Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются
Выработайте привычку выключать свет, телевизор, компьютер и другие электроприборы, когда выходите из комнаты на длительное время. Даже в режиме ожидания электроприборы потребляют некоторое количество энергии.
Используйте энергоэффективные бытовые приборы
При покупке новых бытовых приборов обратите внимание на их энергетическую эффективность. Предпочтение приборам с высоким классом энергопотребления (например, класс A+++) позволит сократить энергозатраты и сэкономить деньги на счетах за электричество.
Правильно используйте стиральную и посудомоечную машину
Загружайте стиральную и посудомоечную машину на полную загрузку, используйте энергосберегающие режимы и низкую температуру стирки. Это позволит сократить энергопотребление и водозатраты.
Избегайте использования электрических обогревателей
Вместо использования электрических обогревателей, которые, кстати, не всегда безопасны, можно выбрать иные способы обогрева. Речь идет о теплой одежде, пледах или установку эффективной системы отопления.