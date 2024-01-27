Психолог Гарбажа объяснила, почему миллениалы являются поколением стресса

40 лет – это очень важный возрастной порог для человека, примерно середина его жизни. В этом возрасте, как правило, случается кризис личности, когда мы приходим к своему пику. И он может сыграть по-разному: мы либо оказываемся уставшими и выдохшимися, либо еще имеем созидательную энергию. Почему миллениалы – это поколение стресса, объяснила психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа специально для читателей "Клео.ру".





Причина №1: Возраст изменений

В 40 лет человек осознает, что он уже прожил достаточно долгую жизнь, времени остается все меньше, а успеть хочется намного больше. Мысли о том, что я мог бы сделать и успеть, правильно ли я живу и что я до этого сделал не так, могут иметь разный эффект. И далеко не всех они мотивируют на новые подвиги. Особенно, если сомнения в правильности выбранного пути действительно есть.

Причина №2: Мысль о скором старении

Усложняет этот кризис стереотип о том, что после 50 лет начинается старость. Конечно, в современном мире с его технологиями и медициной это совсем не так. Сегодня у человека в любом, даже преклонном возрасте, есть масса возможностей для реализации, поэтому наверстать упущенное и попробовать новое – никогда не поздно. Только посмотрите на тех, кому сегодня 50 лет: это красивые, целеустремленные и полные энергии люди.

Причина №3: Молодое поколение наступает на пятки

Многие миллениалы переживают о том, что специалисты младше их поджимают, ведь они более энергичны и инициативы, тянутся к знаниям. Но тут важно помнить, что у вас за плечами багаж знаний и опыта, который имеет определенную ценность. А бояться конкуренции не нужно: работа со специалистами разного возраста – прекрасный повод научиться новому.

Причина №4: Тренд на "достигаторство"

Каждый день мы видим блогеров и селебрити, которые делятся кадрами из путешествий, секретами успешного бизнеса и сумасшедшим графиком. На фоне этого мы и себе ставим слишком высокие планки. Жертвуем временем, энергией, сном, общением с семьей и много чем еще. В этой вечной гонке очень сложно справиться с психологической нагрузкой, которые приводят к переутомлению или вовсе выгоранию.



