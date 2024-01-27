Салат "Зимний": рецепт на скорую руку для заготовок

Чем подкрепиться без вреда для фигуры? Мы знаем – это салат "Зимний". Предлагаем сделать заготовки в баночках, чтобы хватило надолго. Женский журнал "Клео.ру" советует рецепт на скорую руку.





Ингредиенты:

помидоры – 1 килограмм,

морковь – 600 граммов,

репчатый лук – 500 граммов,

капуста – 1 килограмм,

сладкий перец – 500 граммов,

огурцы – 500 граммов,

растительное масло – 1 столовая ложка,

уксус 9% – 5 столовых ложек,

соль – 2 столовые ложки,

сахар – 4 столовые ложки.

Рецепт салата

Все овощи крупно нарезаем ножом на доске. Добавляем в них соль, сахар, уксус, растительное масло и перемешиваем. Ставим на огонь и варим около 10 минут. Затем раскладываем салат по стерилизованным банкам и закатываем крышками.

Этот рецепт простой, а результат отменный. Главное, чтобы закуска не испортилась в дальнейшем. Домашние заготовки из овощей нужно правильно хранить, чтобы салат не прокис. Особенно уязвимы в плане температуры огурцы, поэтому нужно поставить наши баночки в подходящее место. Вариантов несколько – погреб, подвал, холодильник, утепленная лоджия.

Отметим, что готовить салат "Зимний" нужно с душой. Каким бы ни был рецепт домашних заготовок, чем больше любви вы вложите в свое блюдо, тем лучше оно получится!