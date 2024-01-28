Что поможет избавиться от шрамов после ветрянки

Согласно статистике, почти у половины переболевших ветрянкой остаются рубцы на коже. Известно, что взрослому человеку перенести этот вид герпеса гораздо сложнее физически, да и последствия не пройдут мимо – кожа взрослых не так быстро восстанавливается. Способность к регенерации с годами снижается. Как убрать или хотя бы уменьшить шрамы после ветрянки?

Для начала давайте разберемся, почему остаются рубцы.

Сниженный иммунитет

Если ваш иммунитет ослаблен, то и защитные функции кожных покровов могут снизиться. Тогда замедляется процесс заживления ран и микротрещин, как сообщают врачи.





Инфекции

Если на вашу кожа попала болезнетворная бактерия, то она может спровоцировать воспаление. Структура кожи может меняться.

Тесная одежда и искусственные ткани

Синтетические материалы не позволяют коже дышать. А тесное белье и одежда замедляют кровоток, плюс ко всему, такая одежда может провоцировать разрыв пустулы.

Не соблюдение гигиены

Правило номер один во время течения болезни – как можно чаще менять белье и мыть руки. Необходимо минимизировать любую возможность попадания болезнетворных бактерий на кожу.

Неправильное лечение

Подбирать кремы, мази и прочие лекарственные препараты нужно только по рекомендации врачей. Иначе можно усугубить течение болезни.

Если все-таки избежать рубцов не удалось, то стоит обратить внимание на следующие рекомендации специалистов. Шрамы после ветрянки у детей обычно лечат наружными средствами такими как мази, гели, подобранные исключительно лечащим врачом. Также иногда прибегают к косметологии: пилинги, обертывания, шлифование хорошо помогают при глубоких рубцах.

Для взрослых список методов преображения кожи гораздо шире. Так, например, можно прибегнуть к физиотерапии. Наиболее популярные процедуры – это фонофорез, электрофорез, парафинотерапия. Подходящую именно вам процедуру подберет лечащий врач.





Для рассасывания шрамов после ветрянки в косметологии используют специальные "коктейли" или гиалуроновую кислоту, которые вводят под кожу, тем самым выравнивания поврежденную поверхность кожи. Иногда применяют и липолифтинг.

Чтобы уменьшить видимость рубцов на теле после ветрянки можно использовать средства, которые помогают ускорять процессы регенерации кожи. В них обязательно входят витамин Е, ретинол, гиалуроновая кислота, алоэ вера. Их также стоит приобретать только после консультации со специалистом.

Не все шрамы после ветрянки поддаются изменениям. Рубцы бывают настолько сильные, что требуется даже лазерная шлифовка или хирургическое вмешательство. Эти процедуры назначает только врач-дерматолог.