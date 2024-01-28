"Джентльмены удачи" заняли первое место в рейтинге картин "Мосфильма"

"Джентльмены удачи" – любимая всеми комедия, премьера которой состоялась в 1972 году режиссером Александром Серым. В год выпуска картину посмотрело рекордное количество человек – более 60 миллионов зрителей. И фильм с трогательным и забавным сюжетом не теряет своей популярности, многие жители нашей страны с удовольствием пересматривают его на новогодних каникулах.

К 100-летию киностудии “Мосфильм” был создан рейтинг советских фильмов. “Джентльмены удачи” разместились в нем на верхней строчке. Второе место по праву заслужила кинокомедия Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”, выпущенная в 1969 году. Третью и четвертую строчку тоже заняли фильмы Гайдая – “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” и “Иван Васильевич меняет профессию”.





В юбилейный рейтинг киностудии вошли и многие известные и всеми полюбившиеся кинокартины, такие как "Девчата" и "Служебный роман". Все они уже много лет сохраняют свою актуальность и дарят зрителям искреннюю радость и переживания.

Отмечается, что "Джентльмены удачи" оказались во главе списка, составленного на основе рейтингов 12 изданий и онлайн-сервисов. Дополнительно информацию брали из рейтингов фильмов года журнала "Советский экран". Комедия о преступниках по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии завоевала сердца зрителей больше 50 лет назад и до сих пор входит в список любимых советских картин.

