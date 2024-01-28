Психолог Довженко дала советы по освобождению от синдрома спасателя в отношениях

Существует особый тип личности, который называется “спасателем”. Этот человек имеет необычное стремление помогать другим, даже если это происходит за счет его собственных интересов и благополучия. Он всегда готов протянуть руку помощи, дать советы и “вмешаться” в чужие дела. Внутри него горит пламя желания исправить все вокруг себя. И вот здесь заключается отличие настоящего “спасателя” от обычного помощника.



Однако, за этой внешней заботой скрывается необычная патология – синдром спасателя. Человек становится чрезмерно заботливым и ответственным за других, игнорируя свои собственные потребности и жертвуя ими ради других. Он постоянно стремится исправить все проблемы и спасти других от трудностей. И зачастую, это происходит из-за чувства неполноценности и низкой самооценки, которые компенсируются ролью спасателя.

Но что происходит, когда помощь превращается в опасность? Когда герой-спаситель забывает о своих собственных границах и вмешивается в жизнь других людей, не учитывая их желания и потребности? И какие последствия это может иметь для самого спасателя? Ответы на эти вопросы специально для читателей "Клео.ру" дала Лариса Довженко – психолог, коуч личностного роста, специализируется на построении здоровых отношений между партнерами.

Давайте взглянем на этот феномен под другим углом и попытаемся понять, как помощь может стать ловушкой, из которой сложно выбраться.

Как распознать синдром спасателя?

Синдром спасателя – это подвох, который может незаметно проникнуть в нашу жизнь и стать причиной эмоциональной зависимости от помощи другим. Но как понять, что у вас есть этот синдром? Вот несколько признаком, на которые стоит обратить внимание:

Частое ощущение обязанности помогать: Если вы постоянно чувствуете, что ваша главная задача – решать проблемы других людей, а без вашей помощи все обречены на провал, это может быть признаком синдрома спасателя. Постоянное вмешательство: Вы всегда готовы вмешаться в проблемы других, предлагая советы, помощь или решения. Вы не можете устоять перед возможностью помочь. Ощущение ответственности за счастье других: Вы считаете, что ваша задача – сделать других людей счастливыми и решить все их проблемы. Вы не допускаете мысли, что они могут сами справиться или найти другое решение проблемы. Чувство неполноценности без помощи: Вы сильно зависите от похвалы и признания других людей. Если они не проявляют признательности или не оценивают вашу помощь, вы начинаете чувствовать себя неполноценными или несчастными. Постоянное чувство беспокойства: Вы всегда озабочены благополучием других людей и постоянно переживаете за них. Их проблемы становятся вашими проблемами, а ваше эмоциональное состояние зависит от того, как другие себя чувствуют.

Если вы обнаружили у себя несколько из этих признаков, возможно, у вас есть синдром спасателя. Важно осознать свою роль и поставить границы, чтобы не превратить свою помощь в бремя для себя.





Когда помощь становится тюрьмой самооценки?

В идеале, помогать другим – это знак доброты и сострадания. Однако, синдром спасателя превращает эту благородную жизненную ценность человека в пленника своей низкой самооценки и чувства неполноценности.

Протянув руку помощи, герой-спасатель, наконец, чувствует временное облегчение. Поддержка других подтверждает его ценность и улучшает самооценку. Но эта роль превращается в сеть эмоциональной зависимости, где человек начинает зависеть от похвалы и признания других людей.

Однако давайте смотреть правде в глаза. Во-первых, спасатель не преследует только благие намерения, а скорее ищет удовлетворение своих собственных потребностей в любви и внимании. Во-вторых, эта роль не делает его счастливым, так как постоянное вмешательство в чужие проблемы приводит к выгоранию и не оставляет пространства для личной жизни.

Последствия синдрома спасателя могут быть разрушительными как для самого спасателя, так и для отношений в целом. Это необычное явление, когда наши добрые намерения превращаются в невыносимый груз, который тяжелее наших возможностей. И еще больше печали и разочарования.

Представьте человека в роли спасателя, который без устали несет на своих плечах бремя чужих проблем: он всегда на подхвате, готов помочь любому, кто только попросит. Но вскоре, этот бесконечный поток проблем и требований становится настолько огромным, что силы спасателя иссякают. Перегрузка и выгорание становятся неизбежными спутниками этого самоотверженного пути.

А что на самом деле происходит в отношениях, которые заполнены ролью спасателя? Неудивительно, что они начинают походить на качели, на которых одна стороны всегда получает помощь, а другая всегда ее оказывает. Неравенство, зависимость и чувства обиды неизбежно настигают обе стороны. В вашем сердце рождается ощущение, что вы нужны только для того, чтобы исправлять чужие проблемы, в то время как свои собственные потребности и интересы остаются в тени. И постепенно вы теряете себя, свою самобытность и фокус на себя самого.

В конце концов, бесконечные попытки исправить жизни других людей приводят к горькому ощущение бесполезности и неполноценности. Результаты, на которые вы так настойчиво надеетесь, просто исчезают в воздухе. И вот вы остаетесь с чувством того, что все ваши усилия были напрасны и не оставили никакого следа.

Помощь должна быть свободной и добровольной, но синдром спасателя превращает ее в тюрьму самооценки. Научитесь ценить и уважать себя, позвольте себе отдохнуть и заботиться о собственных потребностях. Станьте героем своей жизни, а не просто спасателем других.





Как перестать быть супер-героем и начать заботиться о себе?

Вы когда-нибудь оказывались в роли супер-героя, который всегда готов помочь другим, но забывает о собственных потребностях? Это довольно распространенное явления и многие из нас сталкивались с этим. Но что нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния и начать заботиться о себе?

Помогайте только тогда, когда вас просят. Важно помнить, что не каждому нужна ваша помощь, и даже если кажется, что да, иногда люди могут прикидываться жертвами, чтобы получить ваше внимание. Будьте бдительными и оценивайте ситуацию, прежде чем вмешаться. Дайте себе время на размышление. Вместо того, чтобы моментально соглашаться на помощь, задайте себе вопрос: “Точно ли я хочу помочь?”. Это поможет вам лучше понять свои истинные намерения и избежать ситуации, в которых вы делаете что-то против своей воли. Переключите свое внимание на себя. Подумайте о своих мечтах и желаниях. Что вы хотите достичь и какие шаги можно предпринять для их осуществления? Уделите время и внимание своим собственным потребностям. Измените свое окружение. Если вы замечаете, что вокруг вас есть люди, которые манипулируют вашим желанием помогать, попробуйте изменить свое окружение.. Окружите себя людьми, которые поддерживают вас и ценят не только как спасателя, но и как человека со своими собственными потребностями. Попросите профессиональную помощь. Иногда нам требуется помощь специалистов, чтобы разобраться со сложными эмоциональными вопросами и изменить наш образ мышления. Обратитесь к психологу, который поможет вам освободиться от синдрома спасателя и начать заботиться о себе.

Осознание роли спасателя – первый шаг к освобождению от нее. Работайте над своей самооценкой и границами, меняйте коммуникационные паттерны и ищите поддержку у других. Помните, что ваше благополучие и здоровье также важны, и вы заслуживаете заботы и поддержки, как и любой другой человек.