Шоколадное удовольствие: готовим брауни дома

Кто откажется от сладкого, тающего во рту десерта с тонкой корочкой и влажной серединкой? Пожалуй, никто. Рецепт домашнего брауни подготовила для вас редакция "Клео.ру". Скорее начинайте готовить.

Не забудьте, что главное правило хорошего брауни – это качественный шоколад. От него зависит вкус и консистенция десерта.

Итак, для приготовления домашнего шоколадного пирожного вам понадобится:

180 граммов темного шоколада (содержание какао не менее 70%)

180 граммов сливочного масла

220 граммов сахара

3 яйца

75 граммов муки

1/4 ложки соли





Начинаем готовить наш брауни! Растапливаем в сотейнике сливочное масло и шоколад. Делать это лучше всего на водяной бане. Если хотите разогреть в микроволновке, то не передерживайте и каждые 15 секунд доставайте чашу из печи, чтобы перемешать продукты.





Включаем духовку на 180 градусов. В отдельной чаше перемешиваем сахар, яйца, соль. Взбиваем миксером до момента растворения сахара и соли. Добавляем сюда шоколадную смесь. Тщательно все перемешиваем, а после добавляем муку.

Далее выстилаем форму пергаментом и выливаем смесь. Для брауни подходит прямоугольный противень. Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем примерно 25 минут до готовности.

Чтобы ваш брауни получился влажным внутри, важно его не передержать в духовке. Как только заметите корочку – доставайте его из печи! После этого дайте тесту остыть. Затем разрежьте брауни на квадратные кусочки и подавайте к столу. Приятного чаепития!