В семье Тарасова и Костенко настало грандиозное событие

Жена Дмитрия Тарасова поделилась в своем блоге фото, под которым сделала трогательное признание: "Эти голубки сегодня празднуют 6 лет со дня венчания". На снимке запечатлены объятия звездной пары. По словам Анастасии Костенко, после традиционного празднования начнется продолжение работы над "седьмым томом".

Также модель напомнила о своем "интересном" положении и заявила, что у нее свой график из-за беременности. Анастасия с Дмитрием сейчас в ожидании четвертого ребенка. Предположительно, малыш должен появиться в феврале, как ранее заявляла жена Тарасова. Подписчицы Костенко тут же наперебой начали обсуждать свои сроки беременности и заверили блогера, что все будет хорошо.

Сразу же после любительского снимка Анастасия Костенко опубликовала фото с самого торжества, которое состоялось в январе 2018 года. Модель написала, что это ее любимый снимок. На нем счастливая невеста открыто и широко улыбается, а жених внимательно и, кажется, с придыханием смотрит на нее. "Очень красивая пара", "Будьте счастливы", "Вы пример для многих", – так прокомментировали фанаты эту фотографию.



Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились ровно через год после начала отношений. Их знакомство совпало с разводом футболиста. Сейчас в семье Тарасовых-Костенко трое детей – две дочки и сын. Пара в ожидании четвертого ребенка. Как стало известно, это будет мальчик.