Модный образ за 5 шагов : актриса Нино Нинидзе дала инструкцию

Нино Нинидзе провела экспресс мастер-класс по быстрой подготовке к выходу. Бывшая возлюбленная Максима Виторгана наглядно показала основные "фишки", позволяющие выглядеть эффектно. Очевидно, что знаменитость сейчас на отдыхе. Ее образ как раз пригодится для любителей загорать зимой в жарких странах.

Нино Нинидзе сняла бодрое видео, где без слов объяснила, как собраться за несколько минут. Актриса мотивирует своих подписчиков к такому сценарию:

Первый шаг

Сначала кокетливо смотрим на себя в зеркало и осознаем, как мы прекрасны. Этот шаг, очевидно, нужно выполнять в нижнем белье и с искренней улыбкой. По крайней мере, знаменитость демонстрирует свой подход именно так.

Второй шаг

Примеряем одежду по настроению. У Нино Нинидзе это легкий короткий сарафан цвета густой горчицы. Поверх него актриса предлагает надеть накидку оттенка зеленой травы. Два элемента одежды в одной цветовой гамме выглядят очень гармонично. Для того, чтобы подчеркнуть талию, модница использует широкий пояс, палитра которого совпадает с накидкой.





Третий шаг

Далее украшаем наши ножки. Обувь актриса берет довольно комфортную. Это мягкие оливкового цвета сандалии без пятки.

Четвертый шаг

Легкий мейкап – залог отличного настроения. Именно это и демонстрирует знаменитость. Красотка использует легкую пудру, блеск для губ, воду для лица.

Пятый шаг

В заключение – аксессуары. Нино Нинидзе добавила к своему луку медальон на цепочке, кольца, небольшую сумку шоколадного цвета, очки и аромат духов.