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Четверг 14 марта

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Опре Уинфри — 70: путь к успеху одной из влиятельных женщин США

Опре Уинфри — 70: путь к успеху одной из влиятельных женщин США

Звезда американского телевидения отмечает юбилей. Какова история ее восхождения на вершину Олимпа?

Опра Уинфри – звезда американского телевидения, победитель премий "Эмми" (2000, 2002), "Легенды Диснея" (2017), "Золотой глобус" (2018) и других. Ее история – это история большого успеха и таких же больших трагедий и разочарований. 29 января 2024 года Опра Уинфри отмечает 70-летие. Как эта темнокожая красавица покорила мир масс-медиа, рассказывает "Клео.ру".

Будущая знаменитость еще будучи ребенком любила устраивать домашние интервью. Малышка рассаживала кукол и задавала им вопросы. Сия участь ожидала и ворон, которые прилетали поглазеть на неугомонную девчушку. Так об Уинфри отзывалась ее бабушка.

Однако ж детство Опры Уинфри нельзя назвать счастливым и безмятежным. Домашняя тирания, ранняя беременность и потеря ребенка. Это все пережила молодая девушка еще до совершеннолетия.

Ее профессиональное становление началось с обучения в Университете Штата Теннесси, где она изучала коммуникацию. Вместе с обучением в институте она осваивала и практические навыки репортерской жизни. А в 1976 году Опра Уинфри начала работать в утреннем шоу "Говорит Балтимор".  Это была ее первая слава.

Опра Уинфри. Фото: YouTube / @evancarmichaelrussian

Ровно через 10 лет телеведущая создала собственную программу  "Шоу Опры Уинфри". Именно это шоу сделало ее одной из самых влиятельных и богатых женщин в Америке. Оно выходило в течение 25 лет и было включено в список "50 величайших шоу в американской истории".

Свое детище Опра Уинфри запустила в качестве получасового утреннего шоу, когда работала в Чикаго. Уже после первого выпуска рейтинги ток-шоу достигли небывалых высот. Через четыре года авторская программа ведущей стала мировым брендом. Ее транслировали в 146 странах. 

После закрытия своего шоу Опра Уинфри начала новую главу в жизни. Она запустила в эфир телеканал и планирует вести на нем новую программу. За время своей работы звезда ТВ получила много наград. Вместе с этим Уинфри написала книгу по кулинарии.

Опра Уинфри. Фото: YouTube / @evancarmichaelrussian

Как отмечают друзья и знакомые, главным секретом Опры Уинфри является ее уникальный талант общения. Необыкновенная эмпатия и душевная теплота не раз выручали ведущую. Это позволяло ей брать интервью даже у самых отъявленных молчунов. 

Также нельзя не отметить, что Опра Уинфри – пример беззаветной любви к своей профессии, преданности делу. Ее работоспособность и желание творить, очевидно, и стали тем самым секретом достижения небывалых высот в жизни.

29 января 2024, 08:11
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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