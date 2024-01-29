За курткой сезона в секонд-хенд: Рогов рассказал про последний тренд

Стилист Александр Рогов поделился со своими подписчиками подбором снимков, на которых запечатлена самая модная вещь сезона. Это ничто иное как куртка, похожая на форму рабочего. Вот так расположились звезды на небосклоне модных домов, что теперь идти в ногу со временем можно без особых затрат.

Такую экипировку, подходящую, скорее, для межсезонья, можно приобрести в секонд-хенде и даже в магазине спецодежды. А вот что носить с таким верхом? Куртку "рабочего" можно дополнить джинсами или женственной юбкой, чтобы сыграть на контрасте. Грубые ботинки или сапоги на высокой подошве прекрасно впишутся в образ.

Похоже, новая тенденция пришлась Александру Рогову по нраву. Стилист показал в своем блоге, что эта модная волна уже захватила внимание многих знаменитостей. "Куртка рабочего на улицах мировых столиц моды!" – написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Александр Рогов сделал подборку фото знаменитостей и инфлюенсеров, которые были замечены в подобной куртке. Самый явный признак этой верхней одежды – огромные карманы и длинная молния. Обычно ее делают из вощеного хлопка. Как минимум, новый тренд помогает вспомнить о комфорте и забыть о неудобствах. Максимальная простота куртки "рабочего", похоже, придется по вкусу модницам. Ведь известно: чем проще элемент гардероба, тем удобнее его сочетать с другими видами одежды.